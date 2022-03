Massiver Corona-Ausbruch bei Schalke-Konkurrent

Den SV Darmstadt 98, im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga ein Konkurrent von Schalke 04, hat das Corona-Virus massiv erwischt. Es gibt zahlreiche Fälle.

Beim SV Darmstadt 98 gibt es einen großen Corona-Ausbruch. Bei den Südhessen, die in der 2. Bundesliga genau wie der FC Schalke 04 um den Aufstieg kämpfen, gibt es eine zweistellige Zahl von positiven Fällen im direkten Mannschaftsumfeld. Das hat eine PCR-Testreihe am Mittwoch ergeben, wie der Klub mitteilte. Die betroffenen Personen befinden sich Vereinsangaben zufolge in Quarantäne. Die Namen der Infizierten nannten die Darmstädter nicht.





"Die nun eingetretene Situation ist mit Blick auf die Vorbereitung auf die heiße Phase der Saison natürlich nicht optimal", wird der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann in einer Klubmitteilung zitiert. "Aber die Truppe hat in dieser Spielzeit bereits den Nachweis erbracht, eine echte Mentalitätsmannschaft zu sein, deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir auch diese Steine aus dem Weg räumen werden."

Schon zum Beginn der laufenden Saison hatten die 98er größere Corona-Sorgen. Auf sieben Profis mussten die Lilien damals verzichten und verloren die Auftaktspiele gegen Regensburg und Karlsruhe. Wehlmann: "Wir haben diese Herausforderung zu Beginn der Saison gemeistert und wir werden sie auch ein zweites Mal meistern."

Gut für Darmstadt: An diesem Wochenende gibt es aufgrund der Länderspielpause keinen Spielbetrieb. Am übernächsten Samstag (2. April, 13.30 Uhr) ist die Elf vom früheren Duisburg-Trainer Torsten Lieberknecht zunächst im Einsatz. Gegner ist Holstein Kiel. Auch das Rückspiel gegen Schalke steht noch aus: Am Ostersonntag gastiert S04 am Böllenfalltor. Sieben Spieltage vor dem Ende der Saison steht Darmstadt einen Punkt und einen Tabellenplatz vor Schalke auf dem Relegationsrang drei.