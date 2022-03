Schalke: Fans für Drexler „ein Faustpfand“ für den Saisonendspurt

Dominick Drexler gehört bislang zur ersten Wahl unter Mike Büskens. Nach dem 2:1-Sieg des FC Schalke 04 gegen Hannover 96 war er froh, den Fans etwas zurückgeben zu können.

Im zweiten Spiel unter der Leitung von Mike Büskens hat der FC Schalke 04 den zweiten Sieg eingefahren. Gegen Hannover 96 gab es einen 2:1 (1:0)-Erfolg für die Knappen.

Auch Dominick Drexler scheint unter Büskens eine wichtige Rolle zu Spielen. Der Mann mit der Nummer 24 durfte erneut von Beginn an ran und wurde erneut erst kurz vor Schluss gegen Salif Sane ausgewechselt.

Für den 31-Jährigen spielten bei dem wichtigen Heim-Erfolg vor allem die Fans ein große Rolle. Die Veltins Arena durfte erstmals seit über zwei Jahren wieder voll ausgelastet werden. Auch die Ultras kehrten zurück in die Nordkurve. 55.152 Zuschauer wurden gezählt.

Drexler will den Fans etwas zurückgeben

„Da haben wir lange drauf gewartet. Ich glaube das ist ein Riesen-Trumpf. Wir haben das gerade als Mannschaft so ein bisschen aufgesogen. Es sind noch ein paar schöne Worte gefallen“, freute sich Drexler nach der Partie gegenüber Sky.

Für den offensiven Mittelfeldspieler ging es in diesem Spiel auch darum, den Anhängern etwas zurückzugeben. „Das ist das ganze Jahr schon so, dass die Fans uns unheimlich viel Kredit geben. Wir haben versucht heute mit Leidenschaft und Intensität dagegenzuhalten. Es ist natürlich umso schöner, wenn wir wieder fast ausverkauft sind, dass wir auch direkt einen Sieg für die Fans holen.“





Die Schalker schieben sich durch den Sieg zumindest zwischenzeitlich auf Platz vier. Im Kampf um die Aufstiegsränge scheint wieder alles möglich zu sein – auch weil die Spitzenteams der Liga noch auf die Knappen warten. Sowohl die Top 3 – Darmstadt, St. Pauli und Bremen – als auch der Viertplatzierte 1.FC Nürnberg müssen noch im direkten Duell gegen die Schalker ran.

Das ist ein Faustpfand den wir jetzt in den letzten Spielen haben. Es ist natürlich auch super, dass wir jetzt mit so einem Spiel beginnen. Dominick Drexler über die Fan-Rückkehr

Drexler verspricht sich in dieser entscheidenden Phase der Saison einen Vorteil durch die Fans. „Das ist ein Faustpfand den wir jetzt in den letzten Spielen haben. Es ist natürlich auch super, dass wir jetzt mit so einem Spiel beginnen.“

Durch die lauten Anfeuerungsrufe bekomme man auf dem Platz noch einmal eine zweite Luft. „Das merkt man dann auch in den letzten Minuten, wenn einem die Körner fehlen, dann geht man nochmal über einen Punkt drüber. Hintenraus kommen Topteams und Topspiele. Da ist das unheimlich wichtig“, war sich Drexler sicher.

Zunächst geht es für den S04 aber in die Länderspielpause. Im Anschluss ist die Büskens-Elf zu Gast bei Dynamo Dresden (1. April, 18:30 Uhr).