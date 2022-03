Schalke - Asamoah: Wer über die Einwechslung von Matchwinner Zalazar entschied

Der FC Schalke 04 hat sein Zweitliga-Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt mit 3:0 (0:0) gewonnen. Was Gerald Asamoah nach der Partie sagte.

Der FC Schalke 04 hat im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga wieder an Boden gut gemacht. Am Sonntag siegten die Königsblauen 3:0 (0:0) beim FC Ingolstadt, nachdem es zuletzt nur einen Punkt aus den vergangenen beiden Partien gegeben hatte.

Matchwinner in Ingolstadt war Rodrigo Zalazar. Kurz nach seiner Einwechslung zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte er die Führung (55.) und bereitete dann die Tore von Malick Thiaw (71.) sowie Dominick Drexler (81.) vor.





Das goldene Händchen bewies aber nicht etwa der aufgrund seiner Corona-Erkrankung zuhause gebliebene neue Cheftrainer Mike Büskens, sondern sein Vertreter Matthias Kreutzer, wie Gerald Asamoah nach der Partie verriet. "Mike war nicht involviert, Matze war heute der Cheftrainer", sagte Lizenzspieler-Leiter Asamoah bei Sky. "Wir haben die Einwechslung auf der Bank diskutiert. Am Ende hat Matze entschieden - und er hat es super gemacht. Mit seinen Ansagen hat er dafür gesorgt, dass wir das Spiel am Ende gewonnen haben."

Dabei zeichnete sich der am Ende lockere Sieg gegen das Schlusslicht im ersten Durchgang noch nicht ab. Schalke hatte im neuen 4-4-2-System Schwierigkeiten, für Torgefahr zu sorgen. "Wir wussten, dass Ingolstadt sehr kompakt stehen würde und haben uns schwer getan in der ersten Halbzeit. Darüber waren wir enttäuscht", gab Asamoah zu.

Doch vor allem dank der Einwechslung Zalazars standen am Ende wertvolle drei Punkte. Zumal die Konkurrenz von der Tabellenspitze Punkte liegen ließ - so ist Schalke einer der Gewinner des Spieltages. Vier Zähler beträgt der Rückstand auf das Top-Trio der 2. Bundesliga. "Das war letzte Woche noch andersrum. Wir schauen jetzt mal und wollen von Spiel zu Spiel denken", beschwichtigte Asamoah. Die Vereinslegende hoffte, "dass wir noch mal oben anklopfen können". Doch zunächst sei es wichtig, im Heimspiel gegen Hannover 96 am kommenden Wochenende zu bestehen.