Schalke: Büskens fehlt in Ingolstadt - Latza positiv auf Corona

Mike Büskens muss sein Debüt als Schalke-Trainer verschieben. Der Trainer fehlt am Sonntag in Ingolstadt - ebenso wie S04-Kapitän Danny Latza.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss am Sonntag (13.30 Uhr/RS-Liveticker) im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt auf Neu-Trainer Mike Büskens verzichten. Der 53-Jährige ist nicht rechtzeitig von seiner Corona-Infektion genesen. Wie die Schalker am Sonntagmorgen mitteilten, wird die Mannschaft beim Tabellenschlusslicht von Co-Trainer Matthias Kreutzer, dem eigentlichen U17-Co-Trainer Tim Hoogland sowie Gerald Asamoah betreut.

Büskens, der am Montag als Interimstrainer bis Saisonende nach dem Aus von Dimitrios Grammozis verkündet wurde, konnte aufgrund seiner Corona-Infektion noch keine Trainingseinheit mit den Schalker Profis vor Ort absolvieren, sondern sich immer nur aus seinem Zuhause dazu schalten. Auch deshalb rückte Hoogland in dieser Woche zu den Profis auf.

Verzichten müssen Kreutzer, Hoogland und Asamoah in Ingolstadt derweil auf Danny Latza. Der Kapitän der Schalker hat sich ebenfalls mit Corona infiziert, das hat ein PCR-Test ergeben. [url= [url]https?://www.reviersport.de/fussball/2bundesliga/a551099---schalke-fuenf-ausfaelle-corona-verdachtsfall-bueskens-nimmt-spieler-pflicht.html]Zudem[/url] fehlt erneut Linksverteidiger Thomas Ouwejan, der weiterhin verletzt ist.[/url]

Trotz der Personal-Probleme ist für Schalke ein Sieg beim Aufsteiger absolute Pflicht, soll der Zug in Richtung Aufstieg nicht vorzeitig abfahren. Die Königsblauen haben an diesem Sonntag eine riesige Chance, denn die Konkurrenz, die eigentlich hätte vorlegen können, hat geschlossen gepatzt. Zunächst kam der SV Darmstadt am Freitagabend nur zu einem 1:1 gegen den SV Sandhausen, weil Ex-Schalker Ahmed Kutucu den Ausgleich erzielt hatte.





Am Samstag ließen schließlich auch der FC St. Pauli und der SV Werder Bremen Punkte liegen. Die Hamburger kamen bei Dynamo Dresden nicht über ein 1:1 hinaus. Abends verlor Werder derweil im elften Anlauf zum ersten Mal eine Partie unter Trainer Ole Werner. Bremen musste sich beim 1. FC Heidenheim mit 1:2 geschlagen geben und rutschte dadurch auf den dritten Platz ab. Das Spitzentrio hat nun geschlossen 48 Punkte, Schalke steht bei 41 Zählern. Durch einen Sieg könnte der Rückstand auf die Aufstiegsränge also auf vier Punkte verkürzt werden.