2. Bundesliga: Ex-Schalke-Stürmer verlängert beim SCP bis 2025

Der SC Paderborn hat einen seiner Leistungsträger langfristig an den Verein gebunden. Felix Platte unterschrieb bis Sommer 2025.

Einen weiteren Leistungsträger hat der SC Paderborn an sich gebunden. Der 26-jährige Mittelstürmer Felix Platte verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Der in Höxter geborene Angreifer war bereits im Jugendbereich für die Paderborner am Ball, ehe er im Sommer 2012 in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 wechselte und fünf Junioren-Nationalspiele für Deutschland (U20 und U21) absolvierte. Auf Schalke blieb er bis zum Sommer 2017 und wechselte dann zum SV Darmstadt 98. Über Darmstadt kehrte Platte im Sommer 2021 an die Pader zurück, wo er mit acht Toren und fünf Vorlagen aktuell seine beste Saison in der 2. Bundesliga spielt.

"Wir freuen uns sehr, dass Felix seine weitere Zukunft beim SC Paderborn 07 sieht. Mit seiner Wucht und seiner Kopfballstärke ist er ein Typ Stürmer, den sich viele Vereine wünschen. Seine beeindruckende Tor- und Vorlagenquote in dieser Saison spricht für sich. Felix ist im besten Fußballer-Alter und hat als Kind der Region eine enge Beziehung zu unserem Verein", kommentiert Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth die Vertragsverlängerung auf der Paderborner Homepage.