Bis 30. Spieltag: Schalke-Topspiel am Ostersonntag - Zweitliga-Ansetzungen sind da

Die DFL hat die Spieltage 28 bis 30 in der 2. Bundesliga zeitgenau terminiert. Hier gibt es die Ansetzungen von Schalke und Co. im Überblick.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag über die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 28 bis 30 informiert.

Für den FC Schalke 04 bedeutet das: Am 1. April gastiert S04 freitagabends (18.30 Uhr) bei Dynamo Dresden. Eine Woche darauf steigt am Samstagnachmittag das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (9. April, 13.30 Uhr). Und am Ostersonntag (17. April, 13.30 Uhr) müssen die Knappen auswärts beim Aufstiegskonkurrenten SV Darmstadt an - eine Partie, die durchaus Brisanz verspricht. Über weitere Ansetzungen möchte die DFL Ende März informieren.





Die Spieltage in der Übersicht

28. Spieltag

Freitag, 01.04.2022

Dynamo Dresden - FC Schalke 04 18.30

FC Ingolstadt 04 - Erzgebirge Aue 18.30

Samstag, 02.04.2022:

Hamburger SV - SC Paderborn 07 13.30

Darmstadt 98 - Holstein Kiel 13.30

Hannover 96 - Jahn Regensburg 13.30

Hansa Rostock - FC St. Pauli 20.30

Sonntag, 03.04.2022:

Werder Bremen - SV Sandhausen 13.30

Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf 13.30

1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 13.30

29. Spieltag

Freitag, 08.04.2022: Fortuna Düsseldorf - Hansa Rostock 18.30

Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04 18.30

Samstag, 09.04.2022:

FC Schalke 04 - 1. FC Heidenheim 13.30

FC St. Pauli - Werder Bremen 13.30

Erzgebirge Aue - Hannover 96 13.30

1. FC Nürnberg - Darmstadt 98 20.30

Sonntag, 10.04.2022:

Holstein Kiel - Hamburger SV 13.30

SC Paderborn 07 - Karlsruher SC 13.30

SV Sandhausen - Dynamo Dresden 13.30

30. Spieltag

Samstag, 16.04.2022:

Hamburger SV - Karlsruher SC 13.30

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 13.30

SV Sandhausen - FC St. Pauli 13.30

Dynamo Dresden - Holstein Kiel 13.30

Sonntag, 17.04.2022:

Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 13.30

Darmstadt 98 - FC Schalke 04 13.30

1. FC Heidenheim - Erzgebirge Aue 13.30

Hansa Rostock - Jahn Regensburg 13.30

FC Ingolstadt 04 - SC Paderborn 07 13.30

Weitere News zum FC Schalke 04 gibt es hier.