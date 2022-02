Schalke: Itakura will bleiben - keine Zweifel am Aufstieg

Ko Itakura spielt in dieser Saison für den FC Schalke 04, ist von Manchester City ausgeliehen. In einem Interview äußerte sich der japanische Verteidiger zu seiner Zukunft.

Am vierten Spieltag, kurz nach seinem Leih-Wechsel von Manchester City zum FC Schalke 04, stand Ko Itakura erstmal für S04 auf dem Rasen. Seither ist er nicht mehr wegzudenken aus der Abwehr-Dreierkette der Königsblauen. Der 25 Jahre alte Japaner bestritt alle Partien, stand immer in der Startelf.

Dank seiner Leistungen ist Itakura ein geschätzter Mann beim Revierklub. Und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen: "Ich fühle mich hier wohl und will längerfristig auf Schalke spielen", bestätigte der Defensivspieler gegenüber Sport Bild. Noch habe es allerdings keine Gespräche gegeben.

Itakura weiß: Die Entscheidung über seine Zukunft liegt nicht allein bei ihm. Im Leihvertrag mit Manchester City ist zwar eine Kaufoption verankert. Die greift laut WAZ nur bei der Rückkehr in die Bundesliga. Bei einem weiteren Jahr in der 2. Liga wäre es für Schalke wohl auch kaum möglich, die 4,5 Millionen Euro Ablöse nach England zu überweisen.

Doch Itakura scheint wenig Zweifel zu haben, dass sich S04 im engen Rennen um die oberen Plätze am Ende durchsetzt. Es sei "keine Option, nicht aufzusteigen", sagte er bei Sport Bild. Zugleich hielt der siebenfache Nationalspieler fest, dass sich die Mannschaft spielerisch noch verbessern müsse, betonte aber forsch: "Jeder Fußballer will in der höchsten Liga spielen. Und für mich ist ganz klar, dass das mit Schalke der Fall sein wird."

