Paderborn-Trainer: Schalke hat Kritik nicht verdient

Der FC Schalke 04 empfängt am Freitagabend den SC Paderborn. Was SCP-Trainer Lukas Kwasniok vor dem Duell über S04 sagt.

Der SC Paderborn ist in dieser Saison als einziger Zweitligist auswärts noch unbesiegt. Dennoch kommen die Ostwestfalen nicht unbedingt mit Rückenwind in das Duell beim FC Schalke 04 am Freitagabend (18.30 Uhr, RS-Liveticker). Sie gewannen nur eines der vergangenen neun Spiele.

SCP-Trainer Lukas Kwasniok blickt dennoch positiv auf das Gastspiel in Gelsenkirchen: "Auswärts punkten, das ist unsere Erwartungshaltung. Wir freuen uns extrem auf die herausfordernde Aufgabe bei S04."

Auf Schalke herrschte nach der jüngsten Harmlos-Pleite bei Fortuna Düsseldorf eher trübe Stimmung, im Netz prasselte viel Kritik von Fans auf den Verein ein.

Für Kwasniok offenbar nicht nachvollziehbar: "Schalke hat die Kritik der letzten Wochen nicht verdient. Sie haben die 2. Liga angenommen und performen gut", sagte er. Das 1:2 in Düsseldorf? Für Kwasniok "eher ein Ausrutscher. Ein Trainerwechsel setzt oft Euphorie frei und dann erwischt es eben das andere Team."

Bitter für Paderborn: Nach dem Abgang von Top-Torjäger Sven Michel im Winter wird auch der zweitbeste Schütze, Felix Platte - ein Ex-Schalker -, zumindest nicht von Beginn an spielen können. Er verpasste die bisherige Trainingswoche aufgrund einer Sprunggelenksverletzung, war bei der Einheit am Donnerstag immerhin wieder dabei. "Ich habe für mich schon die Aufstellung im Kopf", sagte Kwasniok. "Nur eine Position ist noch offen."

Weitere News zum FC Schalke 04 gibt es hier.