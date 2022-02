Bärenstarker Wert: Diese Paderborn-Serie spricht gegen Schalke

Der FC Schalke 04 empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr) den SC Paderborn, der in dieser Zweitliga-Saison vor allem in einer Hinsicht überzeugt.

Fünf Punkte hinter dem kommenden Gegner Schalke 04 steht der SC Paderborn im Tabellenmittelfeld der 2. Bundesliga auf Platz acht. Doch ginge es allein um die Auswärtsbilanz, befände sich der SCP auf Aufstiegskurs. Als einziges Team der Liga ist das Team von Trainer Lukas Kwasniok in der Fremde noch ungeschlagen. Sechs Siege, vier Unentschieden, 23:10-Tore: Nur Werder Bremen holte als Gast einen Punkt mehr. Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder warnte bereits ob dieser Statistik. Relativiert wird diese achtbare Ausbeute allerdings durch die Auftritte in der heimischen Benteler-Arena. Dort holte der SCP gerade mal zwei Siege, zuletzt im November gegen Ingolstadt. Dazu kommen sechs Niederlagen und vier Unentschieden. Im Hinspiel unterlag Paderborn gegen Schalke mit 0:1. S04 - SCP gab es erst 5 Mal Bundesliga: 4 Spiele, 3 Schalke-Siege, 1 Unentschieden 2. Bundesliga: 1 Spiel, 1 Schalke-Sieg Die Ostwestfalen punkteten in den vergangenen Wochen insgesamt eher sparsam. Nachdem sie am siebten Spieltag sogar auf Platz eins standen und die meister Zeit der Hinserie auf einem der drei oberen Ränge verbrachten, landete Paderborn nur einen Erfolg in den vergangenen neun Spielen (fünf Remis, drei Niederlagen). Zuletzt gab es zwei Remis gegen Dynamo Dresden (0:0) und den FC St. Pauli (2:2). Zudem hat Paderborns bester Torjäger den Klub im Winter verlassen: Sven Michel wechselte mit 14 Saisontreffern auf dem Konto als Ersatz für Max Kruse zu Union Berlin in die Bundesliga. Nun ist der frühere Schalker Felix Platte erfolgreichster SCP-Schütze — er traf bisher achtmal. Weitere News zum FC Schalke 04 gibt es hier.

