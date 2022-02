Schalke-Sportdirektor Schröder: "Auftritt komplett verschlafen"

Der FC Schalke 04 hat am Sonntag mit 1:2 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf verloren. Abwehrmann Malick Thiaw und Sportdirektor Rouven Schröder ärgerten sich.

Es war ein schwacher Auftritt, den der FC Schalke 04 am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf zeigte. 1:2 (1:0) hieß es am Ende, obwohl S04 zur dank eines Treffers von Blendi Idrizi (42.) Halbzeit vorne lag.





Doch die schmeichelhafte Führung war innerhalb einer guten Viertelstunde nach Wiederanpfiff passé. Khaled Narey (47.) und Rouwen Hennings (56.) drehten die Partie. Eine Antwort hatten die harmlosen Schalker nicht mehr parat.

"In der Halbzeit hätte ich mir schon gewünscht, dass die Truppe für sich selbst sagt: Die erste Halbzeit war nicht gut", resümierte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder anschließend bei Sky. Er ärgerte sich: "Aber wir haben einfach so weitergemacht. Wir haben den Auftritt komplett verschlafen."

Jeder einzelne müsse sich selbst hinterfragen, sagte Abwehrmann Malick Thiaw bei Sky, "was falsch lief. Keiner hat seine Leistung gebracht. Wir müssen uns schnell aufrütteln", sagte der Youngster mit Blick auf das Heimspiel gegen den SC Paderborn in fünft Tagen. "Am Freitag wartet das nächste Spiel und wir haben keine Zeit, Punkte zu verlieren."

Ganz anders hingegen die Stimmung bei den Düsseldorfern. Für sie war es ein Sieg nach vier Pleiten in Folge. "Es war ein sehr gutes Spiel von uns", sagte Torschütze Hennings. "Selbst der Nackenschlag kurz vor der Pause hat uns nicht umgeworfen. Wir sind mit sehr guter Energie wieder rausgekommen und haben am Ende einen sehr verdienten Sieg geholt."

Weitere News zum FC Schalke 04 gibt es hier.