Oberliga: 273-maliger Zweitligaspieler verliert seinen ersten Trainerjob

Der ehemalige Erst- und Zweitligaprofi Marius Ebbers hat nach zweieinhalb Jahren im Amt seine erste Trainerentlassung erlebt.

Marius Ebbers war zwischen Juli 2017 und 2019 Co-Trainer des SC Victoria Hamburg. Seit dem 1. Juli 2019 war der Ex-Profi dann Chefcoach des Oberligisten - bis zum 8. Februar 2022.

Denn nach rund zweieinhalb Jahren als Cheftrainer des Hamburger Oberligisten wurde der gebürtige Essener, der einst in der Jugend von Preußen Steele und ETB Schwarz-Weiß Essen spielte, von seinen Aufgaben entbunden.

Victoria Hamburg rangiert in der Oberliga Hamburg Staffel 2 auf Platz drei. Wohl zu wenig für die ambitionierten SC-Verantwortlichen, die mir ihrem Klub schon acht Jahre in der Fünftklassigkeit stecken. Sören Titze wurde als Ebbers-Nachfolger präsentiert und ist ab sofort neuer Victoria-Trainer.

Ebbers stand als Profi bei Vereinen wie MSV Duisburg, SG Wattenscheid 09, 1. FC Köln, Alemannia Aachen, FC St. Pauli, VfL 93 Hamburg, Fort Lauderdale (USA) und Victoria Hamburg. Insgesamt blickt der 44-jährige Ebbers auf 77 Bundesligaspiele (sechs Tore), 273 Begegnungen (102) in der 2. Bundesliga, 52 Partien (38) in der 3. Liga und 78 Spiele (60) in der Oberliga Hamburg zurück.