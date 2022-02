Schalke: 10.000 Fans gegen Jahn - so verteilt S04 Tickets

Gegen den SSV Jahn Regensburg können 10.000 Fans in die Schalker Arena. So will der S04 die Tickets bis zum Samstag an den Fan bringen.

Der FC Schalke 04 darf am Samstag zum wichtigen Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg (13.30 Uhr) 10.000 Fans in der Arena begrüßen. Jetzt hat der Verein bekannt gegeben, dass er die Möglichkeit nutzen will und wie der Vorverkauf organisiert wird. Demnach können S04-Anhänger Direktanfragen für Tickets ab Donnerstag, 9.04 Uhr, unter [url=anfragen.schalke04.de]anfragen.schalke04.de[/url] stellen. Je nach Verfügbarkeit können Eintrittskarten bis kurz vor Anpfiff angefragt werden. „Die Verantwortlichen des Vereins haben sich für dieses besondere Spiel – auch aufgrund der Kürze der Zeit – dazu entschieden, alle Tickets zu einem einheitlichen Preis von 19,04 Euro zu verkaufen“, erklärt der Verein. Für die danach kommenden Spiele werden die bereits bekannten Regelungen aus dem Spielbetrieb mit Teilzulassung wieder greifen. Man darf gespannt sein, wie viele Schalke-Fans von dieser heute durch die NRW-Landesregierung möglich gemachten Möglichkeit Gebrauch machen werden. Der S04 teilte weiter mit, dass für das Spiel die sogenannte 2G+-Regelung inklusive einer zusätzlichen Maskenpflicht auf den Laufwegen und am Platz gilt. Die 2G+-Regel bedeutet, dass nur vollständig Geimpfte oder Genesene Zutritt haben und diese zusätzlich ein negatives Testergebnis nachweisen müssen. Dies kann in Form eines Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) erfolgen. Wer geboostert ist oder als geimpft und genesen gilt, für den gilt die zusätzliche Testpflicht nicht. Die genauen Regelungen sind auch auf der S04-Homepage zu finden. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt der S04, dass sich alle Zuschauer im Vorfeld des Spiels testen lassen. Fans, die eine der bisher vorgesehenen kostenlosen 750 Tickets per Losverfahren erhalten haben, können diese Karte auch weiterhin kostenfrei nutzen.

