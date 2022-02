Schalke-Profi Itakura wird auch für Nationalelf immer wichtiger

Am Dienstag war Ko Itakura vom FC Schalke 04 mit der japanischen Nationalmannschaft im Einsatz. So lief es für den S04-Abwehrmann.

In der Abwehrreihe des FC Schalke 04 ist Ko Itakura gesetzt. Und auch für die Nationalelf Japans scheint der 25-Jährige immer wichtiger zu werden.

Beim 2:0-Sieg gegen Saudi-Arabien in der WM-Qualifikation am Dienstagmittag (deutsche Zeit) stand Itakura in der Startelf und spielte durch. Nach 21 Minuten sah er die Gelbe Karte. Die Treffer für das Team aus Fernost erzielten Takumi Minamino (31.) Junya Ito (50.).

Schon beim 2:0 gegen China am vergangenen Donnerstag stand der Verteidiger über 90 Minuten auf dem Feld. Dass die Japaner in beiden Partien ohne Gegentor blieben, dürfte Itakuras Chancen auf weitere Einsätze nicht schmälern.

Asano vom VfL Bochum wird eingewechselt

Dabei gehörte der S04-Leistungsträger vor dieser Länderspielpause nicht unbedingt zum Stammpersonal. Von den vergangenen beiden Reisen im Herbst war er jeweils ohne Spielminuten zurückgekehrt.

Takuma Asano vom VfL Bochum wurde gegen Saudi-Arabien in der Schlussphase (78.) eingewechselt. Mit Wataru Endo (VfB Stuttgart), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) und Genki Haraguchi (Union Berlin) standen drei weitere Profis, die ihr Geld in Deutschland verdienen, auf dem Feld.

Japan liegt mit S04-Profi Itakura auf WM-Kurs

Dank des Sieges sind die Japaner der direkten Teilnahme an der WM in Katar Ende des Jahres ein großes Stück näher gekommen. Zwei Spieltage vor dem Ende stehen sie in der Quali-Gruppe B auf dem zweiten Tabellenplatz - hinter Gegner Saudi-Arabien. Der Vorsprung auf Verfolger Australien beträgt vier Punkte, wobei Japan eine Partie mehr bestritten hat. Die Teams auf den ersten beiden Plätzen lösen das WM-Ticket direkt. Der Tabellendritte muss sich durch weitere Playoff-Duelle kämpfen.

In der Parallelgruppe ist am Dienstag auch noch ein Schalker gefordert: Und zwar Neuzugang Dong-gyeong Lee, der mit Südkorea auf Syrien trifft (15 Uhr).

