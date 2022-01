Schalke: Südkoreanischer Nationalspieler im Anflug?

Gerüchten zufolge könnte der FC Schalke 04 am "Deadline Day" noch einmal tätig werden. Ein Mittelfeldspieler aus Südkorea soll bei S04 im Fokus stehen.

Tut sich beim FC Schalke 04 noch was am letzten Tag der laufenden Transferperiode? Zumindest Gerüchten zufolge könnte der Zweitligist sein offensives Mittelfeld am Montag nachlegen und sein offensives Mittelfeld verstärken.

Schon vor einigen Tagen hatte Football-Asian.com berichtet, dass Schalke an dem Südkoreaner Dong-gyeong Lee interessiert sei. Der 24-jährige Offensivspieler weilt derzeit mit seiner Nationalmannschaft auf Länderspielreise in Dubai.

Am Sonntag bestätigte der südkoreanische Verband, dass Lee aus dem Trainingslager abgereist sei, um einen Medizincheck bei einem deutschen Verein zu absolvieren. Um welchen Klub es sich handelt, wurde allerdings offen gelassen.





Lee steht derzeit in seiner Heimat bei Ulsan Hyundai unter Vertrag. Er darf den Verein Berichten zufolge bei einem passenden Angebot verlassen. In der südkoreanischen K-League kommt bisher auf 62 Einsätze, in denen er acht Tore erzielte und fünf weitere vorbereitete.

Nach Marius Lode und Andreas Vindheim wäre Lee der quirlige Mittelfeldmann der dritte Winter-Zugang. Das Portal transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert auf 900.000 Euro. Das Wechselfenster in Deutschland schließt am Montag um 18 Uhr.

Weitere News rund um den FC Schalke 04 gibt es hier.