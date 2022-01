Ozan Kabak hat beim FC Schalke 04 noch bis 2024 einen Vertrag. Dürfen die Königsblauen im Sommer auf eine zweistellige Millionensumme hoffen?

Ozan Kabak ist schon so lange im internationalen Fußballgeschäft dabei, dass man manchmal vergisst, dass er erst 21 Jahre alt ist. Ausgerechnet er selbst erinnerte unlängst mit einem Tweet daran: “Heute habe ich mein 100. Spiel in meiner Vereinskarriere absolviert. Ich hatte für einen 21-Jährigen unglaubliche Erfahrungen in der Süper Lig, Bundesliga und Premier League. Ich bin allen meinen Trainern und Mannschaftskollegen dankbar, mit denen ich zusammengearbeitet haben“, schrieb Kabak Anfang Januar.

Seitdem sind keine weiteren dazugekommen. Sein Verein, der Premier-League-Aufsteiger Norwich City konnte zuletzt hintereinander den FC Everton (2:1) sowie den FC Watford (3:0) besiegen und damit die Abstiegsplätze in der Premier League verlassen. Den Höhenflug erlebte der türkische Nationalspieler auf der Ersatzbank. Und doch gibt es neue Gerüchte um Kabak. Das angebliche Interesse des türkischen Tabellenführers Trabzonspor an einer sofortigen Verpflichtung darf man wohl ins Reich der Fabel verweisen. Dennoch darf der FC Schalke 04 mehr denn je am Ende der Saison auf viele Millionen Euro hoffen.

Kaufpflicht für Kabak?

Denn steht der Ex-Klub von S04-Keeper Ralf Fährmann auch noch am Ende der Saison über dem Strich, könnten Kabak und der FC Schalke 04 die großen Gewinner sein. Bei einem Nichtabstieg soll laut „Bild“ für die Engländer eine Kaufpflicht für Kabak greifen, die bei 13 Millionen Euro liegen soll. Die Köngisblauen bestätigten im August eine "Kaufoption, die unter bestimmten Bedingungen zu einer Kaufpflicht wird".

Zusätzlich zu den vier Millionen Euro Leihgebühr aus dieser Saison könnten die Knappen für ihren 15-Millionen-Euro-Einkauf also doch noch einen marktgängigen Verkaufspreis erzielen.

Und das, obwohl sich Kabak bisher in Norwich nicht durchsetzen konnte. Von den ersten acht Saisonspielen stand Kabak sechsmal in der Startelf. Nachdem er im Dezember nach einer gesundheitlich bedingten Pause wieder regelmäßig zum Einsatz kam, ist er in den letzten Wochen außen vor. Kurios: Alle vier Saisonsiege fuhr Norwich ohne den ausgeliehenen Schalker ein.

Kabak hat auf Schalke noch Vertrag bis 2024

Kabak war vor der Saison 2019/20 vom damaligen Absteiger VfB Stuttgart mit dem Etikett einer der besten Innenverteidiger Europas werden zu können, zum FC Schalke 04 gewechselt. Nachdem er sich beim ersten Training am Fuß verletzt hatte, spielte er eine starke Debütsaison. Im Abstiegsjahr ging der bei Galatasaray Istanbul ausgebildete Kabak aber mit den Knappen unter und flüchtete im Winter zum FC Liverpool. Zu einer Weiterverpflichtung kam es nicht, die Reds ließen eine Kaufoption verstreichen.

Da die Knappen im Sommer keine Kasse machen konnten, stimmten sie dem erneuten Leihgeschäft nach England zu, in der Hoffnung Kabak könne dort seinen Marktwert steigern. Sein Vertrag bei den Königsblauen läuft noch bis zum Sommer 2024. Dass er nochmal für die Königsblauen aufläuft, erscheint aber unwahrscheinlich.