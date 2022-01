International: Kolasinac trifft bei neuem Verein auf Ex-Schalker

Sead Kolasinac hat einen neuen Verein gefunden. Dort trifft der ehemalige Kapitän des FC Schalke 04 auch auf einen ehemaligen Teamkollegen.

Der ehemalige Schalke-Profi Sead Kolasinac spielt zukünftig für Olympique Marseille. Das gab der französische Fußball-Erstligist am Dienstag bekannt. Der zuletzt beim FC Arsenal in London unter Vertrag stehende Linksverteidiger erhält laut Mitteilung einen Vertrag bis 2023.

Eine Ablöse fließt dabei offenbar nicht. Wie der französische Sender „RMC Sport“ berichtet, reiche den Engländern das eingesparte Gehalt aus, um den Deal einzutüten.

Bei seinem neuen Verein trifft der bosnische Nationalspieler auf einen ehemaligen Teamkollegen: Amine Harit wurde im Sommer vom FC Schalke 04 an die Franzosen ausgeliehen. Bisher kam der flexible Offensivspieler, der sich selbst am liebsten im offensiven Mittelfeld spielt, auf 15 Einsätze in der Liga, im Pokal und der Europa League. In diesen Spielen konnte er zwei Tore selbst erzielen und ein weiteres auflegen. Über 90 Minuten durfte er bisher jedoch kein einziges Mal ran.





Kolasinac kam beim FC Arsenal nach seiner Rückkehr aus Schalke kaum mehr zum Zug. Nur zwei Einsätze in der Premier League bestritt der 28-Jährige in der laufenden Saison. Seit November wird er zudem von einer Sprunggelenksverletzung ausgebremst. Kolasinac, der auf Schalke einst den Sprung in den Profifußball schaffte, war 2017 aus Gelsenkirchen nach England gewechselt. Für Arsenal bestritt er 117 Pflichtspiele (fünf Tore, 15 Vorlagen). Im letzten Winter kehrte er leihweise zu S04 für ein halbes Jahr zu S04 zurück und wurde in 17 Spielen eingesetzt.