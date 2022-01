Sead Kolasinac: Wechsel nach Frankreich wird konkreter

Ein Wechsel von Sead Kolasinac nach Frankreich wird immer konkreter. Allerdings muss sein neuer Verein offenbar erst einen Spieler verkaufen.

Der Wechsel von Sead Kolasinac vom FC Arsenal zu Olympique Marseille wird immer konkreter. So berichtet RMC Sport, dass sich der Verein und der Schalke-Kapitän der Vorsaison bereits einig sein sollen. Allerdings befindet sich der 28-Jährige aktuell noch in der Warteschleife.

Der Tabellendritte der französischen Ligue 1 befindet sich in einer angespannten finanziellen Lage. Neuzugänge sind erst möglich, wenn zuvor Spieler verkauft wurden. Linksverteidiger Jordan Amavi wurde bereits an den OGC Nizza abgegeben, um den Transfer von Cedric Bakambu zu ermöglichen. Für einen Transfer Kolasinac’ müsse dem Vernehmen nach ebenfalls wieder ein Spieler abgegeben werden. Kandidat wäre der an den FC Elche ausgeliehene Dario Benedetto.

Kolasinac kommt beim FC Arsenal nach seiner Rückkehr aus Schalke kaum mehr zum Zug. Nur zwei Einsätze in der Premier League bestritt der 28-Jährige in der laufenden Saison. Seit November wird er zudem von einer Sprunggelenksverletzung ausgebremst. Die „Daily Mail“ hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass der bosnische Nationalspieler den Verein bei einem passenden Angebot im Winter noch verlassend darf. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Auch da wurde Kolasinac bereits mit Olympique Marseille in Verbindung gebracht. Zuvor war er in Medienberichten auch mit dem FC Watford in Verbindung gebracht worden. Kolasinac, der auf Schalke einst den Sprung in den Profifußball schaffte, war 2017 aus Gelsenkirchen nach England gewechselt. Für Arsenal bestritt er 117 Pflichtspiele (fünf Tore, 15 Vorlagen). Im letzten Winter kehrte er leihweise zu S04 für ein halbes Jahr zu S04 zurück.