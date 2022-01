750 Zuschauer: Schalke verlost Tickets gegen Kiel

Der FC Schalke 04 darf beim Heimspiel gegen Holstein Kiel 750 Zuschauer in der Arena begrüßen. So will der S04 die Tickets verteilen.

Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen gilt ab Donnerstag in NRW eine einheitliche Obergrenze für überregionale Veranstaltungen von maximal 750 Zuschauern. Somit darf auch der FC Schalke 04 für das Heimspiel in der 2. Liga am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel 750 Zuschauer in der Veltins-Arena zulassen. Jetzt hat der S04 mitgeteilt, dass er davon Gebrauch machen möchte und wie er die Tickets verteilen will. Vorweg: Es wird keinen normalen Kartenverkauf geben, dafür ist die Anzahl der Tickets zu gering. Deshalb haben die Königsblauen folgendes Vorgehen entschieden: "Aufgrund der geringen genehmigten Kapazität haben die Verantwortlichen der Königsblauen entschieden, von einer „normalen“ Ticketvergabe abzusehen. Neben einigen Kontingenten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des S04, soziale Einrichtungen, etc. werden ebenfalls Tickets an die Fans der Königsblauen verlost", teilt der Verein mit. Zudem: "Zum Schutz aller Stadionbesucher hat der Verein zudem entschieden, diese Partie unter der Maßgabe „2G+“ zu veranstalten, d.h. alle Zuschauer müssen sowohl vollständig geimpft/genesen (2G) sein und zusätzlich am Eingang einen negativen Schnelltestnachweis (max. 24h alt) vorzeigen. Eine eventuell bereits erfolgte Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) befreit in diesem konkreten Fall nicht von der Testpflicht." Die Verteilung der Karten läuft über die Abteilung Fanbelange. An diese, können sich Fans, die das Spiel sehen möchten, wenden: "Alle interessierten Schalker können eine E-Mail an fanbelange@schalke04.de schicken – die Bewerbungsfrist läuft bis Donnerstag, den 13. Januar, um 11.04 Uhr. Anschließend werden die Tickets verlost und entsprechend zugeteilt."

