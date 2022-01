Schalke: Auftaktgegner und Konkurrenten feiern Testspiel-Siege

Die Vorbereitung auf die Restserie der 2. Bundesliga läuft. Mehrere Ligakonkurrenten von Schalke 04 haben am Mittwoch Testspiele bestritten - und gewonnen.

Holstein Kiel - TSV Havelse 5:0 (4:0) Elf Tage vor dem Restserien-Auftakt hat Holstein Kiel, kommender Gegner des FC Schalke 04 (16. Januar, 13.30 Uhr) Selbstvertrauen getankt. Die Störche gewannen die Vorbereitungspartie gegen den TSV Havelse deutlich mit 5:0. Die Schleswig-Holsteiner führten nach Toren von Benedikt Pichler (6., 24.), Joshua Mees (14.) sowie dem früheren Schalker Steven Skrzybski (15.) zur Pause mit 4:0. In der zweite Hälfte traf außerdem Michel Stöcker (81.) gegen das Tabellenschlusslicht der 3. Liga. Am Samstag (13.30 Uhr) steht bei Kiel ein weiteres Testspiel gegen den VfL Osnabrück, ebenfalls aus der 3. Liga, auf dem Plan.

1. FC Heidenheim - K. Beerschot VA 2:1 (1:1)

In der 2. Bundesliga überwintern die Heidenheimer auf Platz sechs und damit zwei Ränge hinter Schalke, sind aber punktgleich mit den Königsblauen. Auch der FCH fuhr im ersten Testspiel des neuen Jahres einen Sieg ein und schlug den K. Beerschot VA mit 2:1. Heidenheimer Torschützen gegen den Tabellenletzten der belgischen Jupiler Pro League waren Christian Kühlwetter (9.) und Robert Leipertz (85.). Beerschot hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (50.). Die Begegnung wurde über viermal 25 Minuten ausgetragen.

Werder Bremen - FC Viktoria Berlin 3:0 (3:0)

Einen Zähler hinter Schalke und Heidenheim liegt Werder Bremen in der Zweitliga-Tabelle (Platz sieben). Der SVW startete am Mittwoch ebenfalls erfolgreich in 2022. 3:0 hieß es am Ende des Testspiels gegen Viktoria Berlin, Tabellenelfter der 3. Liga. Alle drei Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Kyu-Hyun Park (16.), Marvin Duksch (37.) per Elfmeter sowie Eren Dinkci (45.) erzielten die Bremer Tore.

Schalke selbst wird am kommenden Samstag (13 Uhr) ein Testspiel bestreiten. Gegner im Parkstadion ist der niederländische Klub Fortuna Sittard. Die Partie gegen den Tabellensiebzehnten der Eredivisie wird über dreimal 45 Minuten und unter Ausschluss von Zuschauern ausgetragen.

Weitere Testspiel-Ergebnisse am Mittwoch mit deutscher Profibeteiligung:

Karlsruher SC - Club Brügge 0:0 (0:0)

Hallescher FC - Erzgebirge Aue 0:1 (0:0)