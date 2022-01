Schalke 04: Fans mit Mega-Spende, Verein bedankt sich

Die Ultras Gelsenkirchen haben eine große Spende an einen integrativen Verein übergeben.

Ins Stadion gehen die die Ultras Gelsenkirchen derzeit nicht. Zum ersten Spiel des Jahres des FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel am 16.1. sind ohnehin keine Zuschauer zugelassen. Aber auch nach der erneuten Beschränkung der Kapazität auf 15.000 Zuschauer und der Einführung der 2G-Regel waren sie der Arena bereits ferngeblieben.

Dafür waren sie in den vergangenen Wochen außerhalb des Stadions sehr aktiv. Unvergessen ist ihre Choreografie vor dem letzten Heimspiel der Hinrunde gegen den 1. FC Nürnberg. Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen waren sie zusammen mit dem Fanprojekt traditionell wieder vertreten. Hinzu kommt der Verkauf des „Nordkurven-Kalender“, der sich in der Fanszene wachsender Beliebtheit erfreut. Für 2,50 Euro plus einer Mindestspende von 5,50 Euro konnte der Kalender erworben werden. 25 Prozent des Erlöses ging in die Choreo-Kasse und 75 Prozent sollten an soziale Projekte in Gelsenkirchen gespendet werden.

Jetzt steht die Spendensumme fest. Stolze 30.000 Euro konnten die S04-Anhänger nun an den ehrenamtlich geführten Verein „Lalok Libre“ übergeben. Eine Mega-Summe. „Lalok Libre“ ist in Gelsenkirchen in der integrativen Kinder – und Jugendarbeit tätig. Anfang Dezember ist ihr Kulturgarten samt der Gebäude bei einem Brand zerstört worden. Durch die Hilfe der Schalke-Anhänger kann der Neuaufbau nun in Angriff genommen werden. Doch damit nicht genug. Die Anhänger wollen auch selbst Hand anlegen. „Wir werden die Einrichtung in den kommenden Wochen und Monaten dabei tatkräftig unterstützen und begleiten“, versprachen die Ultras Gelsenkirchen.

Die Engel dieser Spendenaktion, besingen an jedem Spieltag ihren Klub und stehen hinter ihrem Verein wie keine andere Kurve in der Region. Die Nordkurve ist ihre Heimat! Wir sagen hiermit DANKE- DANKE, für 30.000€! DANKE UGE! Lalok Libre

Der bedachte Verein kann sein Glück kaum fassen: „Wir freuen uns immer sehr, wenn sich jemand so für uns einsetzt und sind dankbar für jede Hilfe. Doch diese Spendenaktion sollte eine andere sein... eine, die wir uns nie erträumt haben. Eine, die uns im Moment den größten Stein von der Schulter nimmt und uns wieder durchatmen lässt. Eine, die uns erlaubt Anfang 2022 direkt mit dem Wiederaufbau unseres niedergebrannten Gartens zu beginnen. Eine, die den Kids erlaubt im nächsten Sommer wieder ihre Oase zu besuchen und mit ihren kleinen Eimerchen und Schäufelchen wieder die Natur zu erkunden“, schreibt die Institution. Dann bedanken sie sich bei den „UGE“: „Die Engel dieser Spendenaktion, besingen an jedem Spieltag ihren Klub und stehen hinter ihrem Verein wie keine andere Kurve in der Region. Die Nordkurve ist ihre Heimat! Wir sagen hiermit DANKE- DANKE, für 30.000€! DANKE UGE!“.