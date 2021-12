PSG: Draxler und Kehrer können gehen - Schalke darf hoffen

Der französische Topklub Paris St. Germain muss Transfererlöse erzielen. Zwei Ex-Schalker stehen auf der Verkaufsliste, S04 könnte profitieren.

Paris St. Germain muss sparen. Wie die französische Fachzeitschrift "L'Equipe" am Montag berichtet, hat sich der souveräne Tabellenführer der Ligue 1 das Ziel gesetzt, bis zum Sommer rund 100 Millionen Euro durch Spielerverkäufe einzunehmen. Zu den heißen Verkaufskandidaten zählen nach Infos der Zeitung die beiden Ex-Schalker Julian Draxler (28) und Thilo Kehrer (25). Beide dürften den Verein bei einem entsprechenden Angebot in diesem Winter verlassen. Ein Abgang Kehrers sei wahrscheinlicher, da Draxler (Vertrag bis 2024) den Verein wohl nicht verlassen wolle.

Schalke 04: Knapp 700.000 Euro könnten bei Kehrer-Verkauf fließen

Sollte es zu einem Verkauf von Thilo Kehrer kommen, würde auch der FC Schalke 04 profitieren. Schalke ist ein Ausbildungsverein und würde demnach einen Teil des sogenannten Solidaritätsbetrags kassieren. Dieser umfasst fünf Prozent der Transfersumme. Laut L'Équipe rechnet PSG bei einem Verkauf Kehrers mit einer Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro.

Wechselt Kehrer für diesen Betrag zu einem Verein außerhalb von Frankreich, fließen 1,25 Millionen Euro als Solidaritätsbeitrag. Die Summe wird an die Klubs ausbezahlt, die zum Training und zur Ausbildung des betreffenden Spielers in der Zeit zwischen seinem 12. und 23. Geburtstag beigetragen haben. Kehrer wechselte als 15-Jähriger vom VfB Stuttgart in die Knappenschmiede. Als der gebürtige Tübinger in Paris unterschrieb, war er 21 Jahre alt. Deshalb würde Schalke nicht den Höchstsatz kassieren. Laut Schlüssel wären es 55 Prozent des Solidaritätsbetrags - nach dem genannten Beispiel also knapp 700.000 Euro.

Kehrers Vertrag bei PSG läuft noch bis Mitte 2023. 2018 war der Abwehrspieler für eine Ablösesumme in Höhe von 37 Millionen Euro vom FC Schalke 04 an die Seine gewechselt. Zu Beginn der laufenden Saison gehörte der Nationalspieler zum Stammpersonal des Messi-Klubs. Zum Ende der Hinrunde saß er jedoch häufiger auf der Bank und zuletzt auch auf der Tribüne. Insgesamt bestritt Kehrer in dieser Saison 17 Pflichtspiele.

Ex-Schalker Julian Draxler bei PSG meist nur Ersatz

Für Offensivspieler Draxler lief es in Paris noch schlechter. Die letzten Partien verpasste er aufgrund einer Muskelverletzung. Zuvor kam er nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Nur eine Partie über die volle Distanz durfte der Weltmeister von 2014 absolvieren.