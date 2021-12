Schalke-Sportchef: "Wir sind angriffslustig"

Gute Stimmung auf Schalke: Nach dem 1:1 in Hamburg herrschte gute Laune bei der Schalker Mannschaft, den Verantwortlichen und den Fans.

Noch Anfang bis Mitte 2021 schämten sich die Schalke-Fans für ihre Mannschaft. Ende Dezember 2021, nach einem starken 1:1-Remis beim Hamburger SV, feierten die Anhänger das Team und sind stolz auf ihre Profis. So schnelllebig ist das Fußballgeschäft.

Und auch die S04-Verantwortlichen um Sportchef Rouven Schröder ziehen eine positive Bilanz. "Das ganze Kalenderjahr vom Sommer bis hierhin, wenn man das betrachtet, dann kann man stolz sein. Auch, wie die Fans die Mannschaft annehmen. Ob zuletzt nach der Niederlage auf St. Pauli oder anderen Spielen. Dieser Spirit muss uns weiter tragen. Dann haben wir auf Schalke auch eine unheimliche Wucht und können erfolgreich sein", bilanzierte Schröder beim TV-Sender "Sport1".





Der 46-Jährige zeigte sich auch sehr positiv gestimmt, was die übriggebliebenen 16 Begegnungen in der 2. Bundesliga im neuen Jahr 2022 angehen. Schröder sagte: "Wir sind angriffslustig. Wir sind oben mit dabei, wir sind in Schlagdistanz. Wir sind dabei, das wollten wir auch und haben es geschafft."

Wenn alle fit sind, haben wir eine richtig gute Mannschaft. Rouven Schröder

Ob Schalke personell verändert ins neue Jahr gehen wird, wollte Schröder noch nicht verraten. "Wenn alle fit sind, haben wir eine gute Mannschaft. Vielleicht können wir im Januar noch etwas machen. Aber wir machen auch nur etwas, wenn es passt. Weil, wie gesagt: Wenn alle fit sind, haben wir eine richtig gute Mannschaft", betonte Schröder.