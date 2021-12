Club-Profi nach Schalke-Pleite: "Ergebnis spiegelt Spiel nicht wider"

Die Spieler des 1. FC Nürnberg waren nach der 1:4-Pleite beim FC Schalke enttäuscht. Noch mehr: Torwart Christian Mathenia befand, dass das Ergebnis nicht das Spiel widerspiegelte.

Der 1. FC Nürnberg spielte auf Schalke lange gut mit, war sogar gefühlt das bessere Team. Doch am Ende reiste der "Club" mit einem 1:4 im Gepäck zurück Richtung Frankenland.

"Das Ergebnis spiegelt das Spiel aus meiner Sicht nicht wider. Am Ende ist die Niederlage zu hoch. Für die Zuschauer war es sicher ein tolles Spiel. Wir haben teilweise auch guten Fußball gespielt, am Ende hat es aber leider nicht gereicht. Darüber sind wir natürlich sehr enttäuscht", fasste Christian Mathenia, FCN-Torwart, gegenüber den Vereinsmedien des 1. FC Nürnberg zusammen.





Manuel Schäffler, der das 2:1 der Schalker per Eigentor besorgte, konnte seinem Keeper nicht beipflichten und fand andere Worte zur Niederlage auf Schalke. "Es war sicherlich unglücklich, aber man muss auch sagen: wenn man hier auf Schalke was mitnehmen will, dann muss man eine Schippe drauflegen. Wir haben uns zu viele Fehler geleistet und konnten zu wenige Bälle behaupten und haben dann auch zu selten die zweiten Bälle gewonnen. Dadurch haben wir Körner gelassen", bilanzierte der Offensivspieler der "Cluberer".

Dass die Nürnberger am Ende vier Gegentore schlucken mussten - bis dato stellte der FCN die beste Defensive der 2. Bundesliga - tat dann aber auch Schäffler weh, wie er verriet: "Wir machen eine gute erste Halbzeit, kriegen zudem noch ein reguläres Tor aberkannt. Dazu noch mein Pfosten-Kopfball und die Chance von Mats Möller Daehli, als er noch zu Erik Shuranov rüberlegen kann. Wir kommen dann auch super aus der Halbzeit, machen das 1:1. Wir haben sie danach gestresst und dann fällt durch diese unglückliche Aktion von mir das 1:2. Wir haben damit dann zu lange gehadert und kommen nicht mehr zurück. Am Ende fällt die Niederlage dann ein bisschen zu hoch aus."