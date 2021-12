Schalke: 17 und 30 Jahre alt - der Ersatz für Terodde und Bülter

Der FC Schalke 04 hat vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli große Personalprobleme. Zwei Stürmer, aus der U19- und U23-Mannschaft, fahren mit nach Hamburg.

Ohne Trainer Dimitrios Grammozis und ohne neun verletzte oder erkrankte Spieler muss der FC Schalke 04 die Reise nach Hamburg zum FC St. Pauli antreten. Es gibt mit Sicherheit leichtere Aufgaben, als mit diesen Voraussetzungen zum Spitzenreiter der 2. Bundesliga zu reisen.

Die Reise zum Millerntor werden auch zwei Spieler antreten, die bis dato nur bei der U19- und U23-Mansnchaft des FC Schalke 04 zum Einsatz kamen.

Keke Topp (17) und Rufat Dadashov (30) sollen Sven Piepenbrock, der Grammozis an der Seitenlinie vertreten wird, dabei helfen, doch etwas Zählbares aus St. Pauli mitzubringen.

Topp holte der FC Schalke erst im Sommer 2021 in die Knappenschmiede. Der 1,92 Meter großgewachsene Stürmer spielte zuvor für den Nachwuchs des SV Werder Bremen. Auf Schalke hat er in dieser Saison in 13 Einsätzen sechsmal geknipst. Bleibt abzuwarten, ob das 17-jährige Talent in Hamburg zu seinem ersten Profieinsatz kommen wird.

Dadashov kam aus den USA nach Gelsenkirchen

Wahrscheinlicher dürfte sein, dass Dadashov eine Chance erhält. Der 30-Jährige kam im vergangenen Sommer aus der USL Championship - zweite Liga in den USA - nach Gelsenkirchen, um als Führungsspieler Verantwortung bei der U23 des S04 zu übernehmen. Dadashov, ebenfalls wie Topp ein Angreifer, hat auch schon 24 Länderspiele (fünf Tore) für Aserbaidschan bestritten. In der laufenden Regionalliga-West-Serie traf er in 13 Begegnungen sechsmal - exakt dieselbe Bilanz wie Keke Topp in der U19.

Ende August 2021 hatte RevierSport noch mit Dadashov gesprochen. Dieser sagte damals: "Es war immer mein Traum, ein Führungsspieler, ein Vorbild einer U23-Mannschaft zu sein. Das ist hier meine Aufgabe und mit dieser identifiziere ich mich voll."

Einen Blick Richtung Profikader richtete Dadashov indes nicht: "Nein, damit beschäftige ich mich nicht. Meine Aufgabe ist hier bei der U23." Falsch gedacht. Jetzt soll er Schalke in der 2. Bundesliga helfen und eventuell einen Mann wie Simon Terodde ersetzen.