Schalke: So erklärt Marius Bülter die 5:2-Gala

Der FC Schalke 04 hat seine Fans am Samstag begeistert. 5:2 gewann S04 gegen Sandhausen. Alle sieben Tore fielen in Halbzeit zwei. Der beste Mann war Marius Bülter.

Zwei Tore und eine Vorlage: Marius Bülter war zweifelsohne der beste Mann beim 5:2-Sieg des FC Schalke 04 gegen den SV Sandhausen. Überhaupt spielt der Zugang vom 1. FC Union Berlin eine gute Saison auf Schalke. Seine persönliche Bilanz: 15 Einsätze, sechs Treffer, fünf Vorlagen.

Doch anstatt sich abzufeiern, gibt der Ostwestfale das Lob lieber an die Mannschaft weiter. "Wir haben bereits vor der Pause viele Chancen gehabt – die haben wir leider nicht genutzt. Der Start in die zweite Halbzeit war dann denkbar schlecht. Aber wir sind am Ball geblieben und haben eine gute Antwort auf den Rückstand gegeben", analysierte Bülter die 5:2-Gala.

In den vergangenen Wochen haben wir viel darüber gesprochen, was offensiv nicht so gut gelaufen ist – gegen Sandhausen war das anders. Marius Bülter

Dass Schalke am Samstag fünf Tore schoss, war laut Bülter nur ein Resultat vieler Gespräche in der jüngeren Vergangenheit. Bülter: "In den vergangenen Wochen haben wir viel darüber gesprochen, was offensiv nicht so gut gelaufen ist – gegen Sandhausen war das anders. Wir haben viele Spieler in die gegnerische Hälfte bekommen, haben viele Chancen herausgespielt und dann in der zweiten Halbzeit auch genutzt. Ich freue mich, dass mir zwei Tore gelungen sind. Das tut gut. Vor allem, weil ich in der ersten Halbzeit eine gute Möglichkeit vergeben habe. Das hat mich sehr geärgert."





Glücklich waren an diesem Tag alle Schalker. Die Fans waren begeistert, die Mannschaft hatte einen guten Job gemacht. Das wusste auch Dominick Drexler, Offensivmann der Königsblauen. "Ich bin sehr glücklich, dass wir das Spiel für uns entscheiden konnten. Die drei Punkte sind sehr wichtig. Wir haben viel Power auf den Platz gebracht und konnten uns dafür belohnen. Trotzdem war nicht alles gut: Wir müssen die individuellen Fehler in unserem Spiel abstellen. In solch einem Spiel dürfen wir nicht in Rückstand geraten. Mit dem schnellen Ausgleich haben wir aber eine gute Antwort gegeben. Wir wussten, dass wir noch genug Zeit haben, um das Spiel zu drehen."