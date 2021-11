In den USA: Ehemaliger Schalke-Keeper vor Titelgewinn

Torhüter Patrick Rakovsky wurde mit der Schalker U19 Vizemeister in der Bundesliga West. Nun steht er wieder vor einem wegweisenden Spiel.

In der Schalker Knappenschmiede feierte er einst Erfolge: Torhüter Patrick Rakovsky wurde mit der Schalker U19 Vizemeister in der Bundesliga West (2011) und gewann zweimal den Westfalenpokal. Zu dieser Zeit galt er als großes Talent, bestritt von der U15 bis U20 insgesamt 15 Spiele für die DFB-Junioren. Nun steht der 28-jährige Ex-Schalker wieder in einem wegweisenden Spiel. Im Finale der US-Liga USL Championship.

Mit seinem Klub Orange County SC trifft er am Sonntag im Finale auf die Tampa Bay Rowdies (Montag, 2.30 Uhr deutscher Zeit). Es ist das Endspiel der zweithöchsten Spielklasse der USA. „Tampa Bay ist der klare Favorit“, sagte Rakovsky dem Online-Portal transfermarkt.de. „Sie sind der amtierende Meister und haben eine fantastische Regular Season gespielt. Aber vielleicht ist unser Vorteil, dass wir unterschätzt werden. Außerdem haben wir eine kompakte Abwehr, das ist unsere größte Stärke.“

Aus dem Sauerland über Schalke und Finnland in die USA

Die zweithöchste US-Spielklasse sieht er als „guten Wettbewerb“, sagte Rakovsky. „Louisville City, Phoenix Rising, wo Didier Drogba involviert ist, und Tampa Bay könnten wahrscheinlich in der Major League Soccer mithalten. Auch mein Teamkollege könnte Ronaldo Damus könnte wahrscheinlich in der MLS spielen.“

Für den Ex-Schalker ist das Engagement im kalifornischen Irvine eine weitere Station einer aufregenden Karriere. Im sauerländischen Drolshagen hatte er mit dem Fußballspielen begonnen. Als die Familie 1999 nach Tschechien zog, spielte er in der Jugend unter anderem für Sparta und Slavia Prag. Von dort ging es 2007 nach Gelsenkirchen in die Knappenschmiede und schließlich 2011 von Schalke zum 1. FC Nürnberg. Es war Rakovskys erster Profivertrag, am 20. August 2011 debütierte er im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund.

Es folgten Engagements in Belgien (Lierse SK) und Finnland (FC Lahti), bevor er mit seiner amerikanischen Frau in deren Heimat zog und seit diesem Jahr für den Orange County SC spielt. Mit einer Rückkehr in die Bundesliga liebeäugelt er zwar noch, doch nicht um jeden Preis. „Ich würde nicht der vierte Torwart auf Schalke oder der zweite Torwart beim FC Cincinnati werden, nur um ein bisschen mehr Geld zu bekommen.“