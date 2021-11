Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 benötigt beim Auswärtsspiel in Bremen (20.11.) ein Erfolgserlebnis. Schalke-Keeper Martin Fraisl wird wieder im Tor stehen.

Martin Fraisl ist seit dem Auswärtssieg bei Hansa Rostock (2:0) am 25. September die Nummer eins beim FC Schalke 04 und verdrängte Klub-Urgestein Ralf Fährmann aus dem Tor. In sechs Zweitliga-Partien spielte der 28-Jährige vier Mal zu Null und kassierte fünf Gegentore. Alle fünf Treffer musste der Österreicher bei den jüngsten zwei Pleiten in Heidenheim (0:1) und gegen Darmstadt (2:4) einstecken.

Durch die aktuelle Ergebniskrise verpassten es die Knappen, sich auf einem Aufstiegsplatz festzusetzen und rutschten auf Rang fünf ab. Am Samstag (20.30 Uhr) gastiert die Elf von Trainer Dimitrios Grammozis beim Mit-Absteiger Werder Bremen – ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung nahm der Schalke-Torwart zu verschiedenen Themen Stellung:

Martin Fraisl (28) über…

den Grund, warum Schalke für ihn der richtige Verein ist: "An Mitgliedern gemessen ist es der drittgrößte Verein der Welt. Emotionalität? 100 von 100! Wucht? 100 von 100! Wiedererkennungswert auf der ganzen Welt? 100 von 100! Schalke 04 steht für Werte und harte Arbeit. Diese Last zu ertragen, wenn es mal nicht läuft – aber auch nach einer positiven Serie direkt zum Mond geschossen zu werden – ist das, was den Fußball für mich ausmacht. Schalke ist für viele eine Art Religion."

die Identifikation mit seinem neuen Klub: "Mit meiner Unterschrift auf Schalke ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Es ist sportlich mein bisher größtes Abenteuer. Ich laufe zu Hause mit Schalke-Klamotten rum, meine Tochter hat einen Schalke-Schnulli. Weil wir den Verein voll und ganz leben."

seinen Traum: "Ich will immer das Maximale in meiner Karriere erreichen. Der Traum ist mit dem Ziel Bundesliga versehen. So ehrgeizig bin ich. Ich persönlich will unbedingt mithelfen, Schalke zurück in die 1. Liga zu führen."

die Kritik an Schalke-Coach Dimitrios Grammozis: "Ich lese viele Kommentare. In den sozialen Medien gibt man – oft unerkannt – schnell etwas von sich. Man sollte vorher reflektieren: Wie würde ich mich in der Position fühlen? Der Trainer hat das Schiff Schalke zu lenken. Es sollte klar sein, dass das nach der mittelfristigen Vergangenheit ein unfassbar schweres Unterfangen ist. Ich finde die Kritik teilweise insofern überzogen, als dass das große Ganze nicht gesehen wird."