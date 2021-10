Schalke 04: Thiaw für zwei Pokalspiele gesperrt

Malick Thiaw vom FC Schalke 04 wurde vom DFB für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt. Er hatte am Dienstag Rot gesehen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Schalkes Verteidiger Malick Thiaw für zwei Partien im Pokal gesperrt. Das teilten die Schalker am Mittwoch mit. Der deutsche Junioren-Nationalspieler war am Dienstag bei der 0:1-Niederlage bei TSV 1860 München kurz nach Wiederbeginn aufgrund einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Schalke hat dem Urteil bereits zugestimmt. Thiaw kann die Sperre dementsprechend frühestens in der kommenden Saison absitzen.