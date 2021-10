Schalke: Das sind die Diagnosen bei Aydin und Drexler

Zwei verletzte Spieler beim FC Schalke nach dem Auswärtssieg in Hannover. Das sind die Diagnosen.

Mehmet Can Aydin musste beim Auswärtssieg des FC Schalke in Hannover (1:0) bereits nach 18 Minuten ausgewechselt werden - für ihn kam der Österreicher Reinhold Ranftl in die Partie. Aydin wird den Königsblauen nun einige Wochen fehlen, das gab der Verein am Sonntag bekannt. Aydin hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird "bis auf Weiteres" aussetzen müssen.

Zudem ist auch Dominick Drexler angeschlagen aus der Partie in Hannover gegangen. Bereits während der Begegnung musste der Routinier behandelt werden. Der ehemalige Kölner zog sich eine tiefe Risswunde an der Achillessehne zu. Trotzdem biss der Offensivspieler auf die Zähne und hielt bei Hannover 96 90 Minuten durch.





Wie lange Drexler pausieren muss und ob ein Einsatz in einer Woche im Heimspiel gegen Dynamo Dresden (Samstag, 23. Oktober, 20.30 Uhr) gefährdet ist, gab Schalke nicht bekannt.