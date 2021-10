Schalke 04: Deutlich mehr Zuschauer in Veltins-Arena zugelassen

Gute Nachricht für die Fans des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04: Für die nächsten drei Heimspiele sind deutlich mehr Zuschauer zugelassen.

Es wird wieder voll in der Schalker Veltins-Arena. Schon beim nächsten Zweitliga-Heimspiel gegen Dynamo Dresden (23. Oktober) sind 56.617 Zuschauer zugelassen. Bei der letzten Partie gegen den FC Ingolstadt fanden nur 26.546 Besucher den Weg in die Arena. Die neue, kurz vor dem Spiel verkündete Corona-Schutzverordnung hätte deutlich mehr Zuschauer erlaubt, so kurzfristig konnten jedoch nicht mehr Fans mobilisiert werden, da auch die Dauerkarten nicht freigeschaltet wurden.

Schalke gegen Dresden: Verteilung startet nächste Woche

Beim ersten Heimspiel nach der Länderspielpause soll sich das ändern. Der Gegner Dynamo Dresden wird zudem wohl zahlreiche Anhänger mit nach Gelsenkirchen bringen. Die Dauerkarten der Schalker sind wieder freigeschaltet.

Schalke-Fans haben seit diesem Montag die Möglichkeit, Ticketanfragen für die nächsten drei Heimspiele gegen Dresden, Darmstadt 98. (7.11.) und den SV Sandhausen (27.11.) zu stellen. Bis zu vier Tickets pro Anhänger dürfen angefragt werden. Mitglieder des FC Schalke 04 werden bei der Kartenverteilung bevorzugt behandelt. Der Verteilung für das Dresden-Spiel startet zu Beginn der kommenden Woche. Alle Fans erhalten dann möglichst zeitnah eine Rückmeldung per Mail.

Schalke 04 setzt bei der Organisation seiner Heimspiele auf die 3G-Regel. Für den Zutritt in das Stadion benötigt der Besucher neben einer gültigen Eintrittskarte und einem Lichtbildausweis einen digitalen und EU-konformen Corona-Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder Negativtestnachweis.

Schalke in Hannover: Über 30.000 Tickets verkauft

Das erste Spiel in einem ausverkauften Stadion könnten die Schalker am kommenden Freitag in Hannover bestreiten. Das Stadion der Niedersachsen darf wieder komplett ausgelastet werden. Die niedersächsische Landesregierung hatte die Erlaubnis erteilt, dass der Verein erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie wieder mit 49 000 Zuschauern über die volle Arena-Kapazität verfügen darf. Voraussetzung dafür ist der 2G-Status: Die Fans müssen geimpft oder genesen sein. Für die Partie waren am Sonntag mehr als 30.000 Tickets verkauft.