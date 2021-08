Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 könnte zeitnah zwei Großverdiener loswerden. Ozan Kabak wird sogar mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht.

Schalke 04 hat weiterhin mehrere Spieler im Kader, die der Klub aus finanziellen Aspekten verkaufen will. Zu diesen Akteuren zählen Innenverteidiger Ozan Kabak, Ex-Kapitän Omar Mascarell, Matija Nastasic und Amine Harit. Verhandlungen über potenzielle Transfers ziehen sich hin. Noch stehen die vier genannten Profis bei den Knappen unter Vertrag.

Zumindest bei Kabak und Nastasic scheint es aber voranzugehen:

Ozan Kabak:

Wechselt der türkische Nationalspieler zurück in die Bundesliga? Laut “Bild“ hat Vizemeister RB Leipzig Kabak im Blick. Weil der Deal mit Wolfsburgs Abwehrchef Maxence Lacroix (zu hohe Ablöseforderungen) platzte und mit Dayot Upamecano (Bayern München) und Ibrahima Konate (FC Liverpool) bereits zwei wichtige Abwehr-Asse den Verein verließen, haben die Leipziger auf dieser Position Nachholbedarf. Der 21-jährige Kabak war in der Rückrunde an Liverpool ausgeliehen und konnte im Champions League-Achtelfinale gegen RB (2:0, 2:0) überzeugen. Nach Informationen der “Bild“ stand er bereits im Frühjahr auf der Liste, damals legte man sich aber auf Lacroix fest.

Die Königsblauen wollen Kabak für einen zweistelligen Millionen-Betrag loswerden. Leicester und Crystal Palace aus der englischen Premier League sollen bisher rund acht Millionen Euro geboten haben. Kabak kann sich wohl einen Wechsel in die Bundesliga gut vorstellen und möchte unbedingt international spielen. Die Spur könnte noch heißer werden, wenn Leipzig zudem Nationalspieler Marcel Halstenberg abgibt. Dieser wird seit Wochen mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Matija Nastasic:

Laut “Sky Sport Italia“, Star-Journalist Fabrizio Romano und weiteren italienischen Quellen soll Nastasic kurz vor einem Wechsel zum AC Florenz stehen. Der Transfer könnte in den nächsten Tagen finalisiert werden. Der 28-Jährige ist in Florenz kein Unbekannter: Dort absolvierte der Serbe bereits zwischen 2011 und 2012 29 Pflichtspiele, bevor er zu Manchester City wechselte.