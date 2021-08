Nach einer Horrorverletzung herrscht bei Leicester City Personalnot in der Innenverteidigung. Die Rufe nach Ozan Kabak vom FC Schalke 04 werden lauter.

Hiobsbotschaft für Leicester City: Im Testspiel zwischen den "Foxes" und und dem Europa-League-Sieger FC Villarreal (3:2) wurde Innenverteidiger Wesley Fofana schwer verletzt. Fer Niño, Stürmer der Spanier, grätschte dem Franzosen von hinten ungestüm in die Beine. Dabei hat sich Fofana einen Wadenbeinbruch zugezogen. Einige Fans vermuteten einen Revanchefoul, da Fofana zuvor Niño in einem Zweikampf erwischte. Leicester City, das auf der Innenverteidigerposition ohnehin kaum Personal zur Verfügung stehen hat, muss nun sehr lange auf das 20-jährige Toptalent verzichten.





Fans fordern Kabak-Transfer

Schon vor der Verletzung Fofanas wurde Leicester City mit Ozan Kabak vom FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Der Premier-League-Klub soll von den Auftritten des türkischen Nationalspielers im Trikot des FC Liverpool begeistert gewesen sein. Die Reds zogen die Kaufoption nach seiner Leihe nicht und auf Schalke kann der 21-Jährige aufgrund seines hohen Gehalts keine Rolle spielen. Während Kabak also bei diesen beiden Klubs auf Ablehnung trifft, werden die Rufe der Leicester-Anhänger immer lauter. Auf Twitter wird der Innenverteidiger immer öfter mit den "Foxes" in Verbindung gebracht. Ein Wechsel, der für die Anhänger ein logischer Schritt wäre.