Can Bozdogan soll den FC Schalke 04 verlassen und auf Leihbasis in Österreichs erste Liga gehen. Das berichtet das Internetportal "transfermarkt.de".

Der Umbruch beim FC Schalke 04 scheint weiterzugehen. Wie das Internetportal "transfermarkt.de" berichtet, soll sich der FC Schalke 04 mit dem österreichischen Spitzenklub Rapid Wien über eine Leihe von Can Bozdogan unterhalten.

Demnach seien die Gespräche bereits fortgeschritten. Im S04-Trikot kommt das 20-jährige Mittelfeldtalent auf 18 Profieinsätze, wobei ihm zwei Vorlagen, jedoch kein Tor gelangen. An die Königsblauen ist er noch bis zum 30.06.2024 gebunden. "Can Bozdogan gehört zu den größten Mittelfeldtalenten in der Bundesliga. Dass er sich mit voller Überzeugung und ohne zu zögern für eine Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 entschieden hat, ist ein tolles Zeichen für den gesamten Klub. Er ist schon jetzt ein wichtiger Baustein in unserem Kader“, hatte der damalige Sportvorstand Jochen Schneider im Oktober 2020 gesagt.

Der Schalker Kaderumbau in der Übersicht

Zugänge: Victor Palsson (Darmstadt 98), Marvin Pieringer (SC Freiburg), Reinhold Ranftl (LASK), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), Florian Flick (eigene Reserve), Rabbi Matondo (Stoke City, Leih-Ende), Ozan Kabak (FC Liverpool, Leih-Ende), Marius Bülter (Union Berlin), Dominick Drexler (1. FC Köln), Martin Fraisl (ADO Den Haag), Dries Wouters (KRC Genk), Rodrigo Zalazar (Eintracht Frankfurt / Leihe)

Abgänge: Weston McKennie (Juventus Turin), Suat Serdar (Hertha BSC), Jonas Carls (SC Paderborn), Klaas-Jan Huntelaar (unbekannt), Nabil Bentaleb, Bastian Oczipka, Shkodran Mustafi (alle vereinslos), Sead Kolasinac (FC Arsenal, Leih-Ende), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnöw (beide Eintracht Frankfurt, Leih-Ende), Kilian Ludewig (RB Salzburg, Leih-Ende), William (VfL Wolfsburg, Leih-Ende), Ahmed Kutucu (Basaksehir Istanbul), Markus Schubert (Vitesse Arnheim), Hamza Mendyl (Gaziantep FK / Leihe), Benito Raman (RSC Anderlecht), Nassim Boujellab (FC Ingolstadt / Leihe), Steven Skrzybski (Holstein Kiel), Alessandro Schöpf (Arminia Bielefeld), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Bernard Tekpetey (Lodogorets), Benjamin Stambouli (Adana Demirspor)