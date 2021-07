Schalke: Wahlausschuss - ein Kandidat legt Amt nieder

Beim FC Schalke hat ein Mitglied des Wahlausschusses sein Amt niedergelegt, der Nachfolger steht schon fest.

Mathias Schipper, der 2017 von den Vereinsmitgliedern in den Wahlausschuss des Zweitligisten FC Schalke 04 gewählt wurde, hat den Vorsitzenden des Wahlausschusses, Stefan Schorlemmer, sowie den Verein darüber informiert, dass er mit sofortiger Wirkung sein Amt niederlegt und aus dem Gremium austritt.

„Ich habe mir den Entschluss nicht leicht gemacht, da ich die Arbeit im Wahlausschuss immer sehr zielführend, kollegial und konstruktiv erlebt habe. Leider muss ich aber nun die Notbremse ziehen, da diese Tätigkeit sich mit meinen beruflichen Anforderungen aus Zeitgründen immer schlechter vereinbaren lässt“, wird Schipper auf der Homepage der Königsblauen zitiert.

Der Vereinssatzung der Schalker nach rückt Torsten Wieland nun in das Gremium, der mit 1.347 Stimmen bei der letzten Wahl zum Wahlausschuss am 17. Juli 2021 die nächsthöchste Stimmenzahl erreicht hatte.

So definiert der FC Schalke die Aufgaben, die der Wahlausschuss zu erledigen hat:

Der Wahlausschuss entscheidet beim FC Schalke nach pflichtgemäßem Ermessen über die Zulassung von Kandidaten zur Aufsichtsratswahl. Im Hinblick auf die satzungsrechtliche Unanfechtbarkeit der Auswahlentscheidungen kommt der Sorgfalt bei der Kandidaten-Auswahl besondere Bedeutung zu. Auch die Bestellung zusätzlicher Mitglieder des Aufsichtsrates durch den Aufsichtsrat bedarf der Zustimmung des Wahlausschusses.

Schalke hat sein Auswärtstrikot vorgestellt Weitere News der Königsblauen am Donnerstag: Der Klub und sein Ausrüster haben das neue Auswärtstrikot der Knappen vorgestellt. Das neue Auswärtstrikot wird am 29. Juli zunächst exklusiv online unter store.schalke04.de verfügbar sein, bevor es ab Freitag, den 30. Juli, ab 13 Uhr auch in den S04-Fanshops erhältlich sein wird.