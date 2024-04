Die Profis des VfL Bochum waren nach dem 0:1 beim VfL Wolfsburg einfach nur tief enttäuscht. Wieder ordentlich gespielt, aber am Ende stand der VfL mit leeren Händen da.

"Es zieht sich bei uns durch die letzten Wochen, dass wir eigentlich gut im Spiel sind, aber am Ende nichts mitnehmen. Das muss sich schleunigst ändern. Es bringt nichts, wenn du ein gutes Spiel machst, aber nach 90 Minuten mit null Punkten vom Platz gehst", sagte Kevin Stöger genau das, was nach dem 0:1 des VfL Bochum in Wolfsburg alle dachten, die es mit dem Revierklub halten.

Mittelfeldspieler Stöger war einfach nur darüber deprimiert, wie die Bochumer - einmal mehr - einen Gegentreffer kassierten.

Stöger meinte: "So ein Gegentor bekommst du auch nur, wenn du unten drinstehst. Das darf uns auch zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Pause nicht passieren. Du musst mit einem 0:0 in die Halbzeit gehen. Wolfsburg hatte in der ersten Halbzeit nicht viele Chancen und es ist wieder Mal ein vermeidbares Gegentor. Dann hatten wir selbst in der zweiten Hälfte gute Möglichkeiten, wo unsere Abschlüsse aber nicht präzise genug waren. Und wenn du keine Tore schießt, wird es schwierig, hier Punkte zu holen. Im Endeffekt sind wir Spieler gefragt, in den letzten vier Spielen alles auf den Platz zu bringen. Das müssen wir am Freitag gegen Hoffenheim direkt zeigen."

Ähnlich sah dies VfL-Stürmer Philipp Hofmann: "Wir wollten unbedingt gewinnen und es war auch möglich. Wir kriegen aber wieder so ein Eier-Tor, das gar nicht richtig zu erklären ist. Wir müssen uns selbst in der ersten Halbzeit belohnen. In der zweiten Hälfte ist es ein Spiel auf ein Tor und dann musst du es auch einfach mal erzwingen."





Auch wenn die Bochumer am Sonntag durch einen Punktgewinn des FSV Mainz 05 auf Relegationsplatz 16 abstürzen könnten, ist Angreifer Hofmann weiter guter Dinge, was den Bundesliga-Klassenerhalt betrifft.

Hofmann betonte: "Ich bin trotzdem weiterhin optimistisch und glaube an die Mannschaft. Wir haben in Wolfsburg gut mitgehalten, phasenweise dominiert, aber am Ende zählt das Ergebnis. Es haben uns wieder ein paar Prozent gefehlt, um das Spiel zu gewinnen. Wir waren wieder nicht zwingend genug und brauchen einfach mehr Entschlossenheit. Aber es geht weiter. Wir haben am Freitag gegen Hoffenheim ein Heimspiel, das wir gewinnen wollen. Dann starten wir einen neuen Anlauf. So ein Spiel kann uns im Saisonendspurt nochmal Auftrieb geben." wozi mit gp