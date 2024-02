VfL Bochum: Losilla vor RB - "echte Gewinner brauchen keine Flügel"

Geht es nach Bochums Anthony Losilla, soll gegen RB Leipzig natürliche Energie reichen, um Leipzig zu schlagen. Und natürlich viel Euphorie von den Rängen.

Am Samstag (15:30 Uhr) spielt der VfL Bochum zu Hause gegen RB Leipzig. Viele Fans würden sagen. Gelebte Tradition gegen viel Plastik.

Mit einem kleinen Seitenhieb kann man in diesen Tagen auch Bochums Kapitän Anthony Losilla erleben, der in einem Video vor der Partie für einen Getränkehersteller die These aufstellt: "Und wenn die Emotionen ihren Höhepunkt erreichen und die Stimme zu versagen beginnt, denkt daran - echte Gewinner brauchen keine Flügel, sondern eine solide Dosis natürlicher Energie."

Hier kommt das Unternehmen ins Spiel, das Losilla den Drink gereicht hat. Als Manager für die Firma arbeitet unter anderem der Ex-Profi und Ex-Bochumer Michael Bemben.

Der postete bereits vor einigen Monaten in den Sozialen Medien rund um das Heimspiel des VfL gegen den 1. FC Köln: "Ich freue mich darauf, euch im Ruhrstadion zu begrüßen und das neue Erfrischungsgetränk mit der extra Portion Power vorzustellen: BLITZ! Ein erfrischendes Getränk aus natürlichen Zutaten, angereichert mit einer ordentlichen Portion Energie."

Das Getränk ist mittlerweile im Ruhrstadion erhältlich und Losilla nutzt das Produkt aus, um RB einen kleinen Gruß aus Bochum zu schicken. In dem Video wendet er sich an alle Bochumer: "Am kommenden Wochenende erwartet uns ein besonderes Spiel gegen die Mannschaft von RB Leipzig. Es wird aufregend! Mein Team und ich benötigen eure gewaltige Energie auf den Tribünen - wir gewinnen für euch und dank euch. Möge ganz Bochum eure Unterstützung, eure Rufe, eure Leidenschaft hören."

Jetzt muss die natürliche Energie nur noch den "Flügel-Verein" auf dem Platz besiegen, so wie es im März 2023 war, als der VfL RB durch einen Treffe von Erhan Masovic besiegen konnte.

Was in der laufenden Runde nicht auszuschließen ist, denn der VfL verlor erst eine Partie im Ruhrstadion, zuletzt konnte man selbst die Bayern zu Hause in die Schranken weisen.