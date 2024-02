Sperren: Vierfachtorschütze aus Hinspiel fehlt gegen RWE, BVB ohne Malen

Viele Sperren auch nach dem letzten Spieltag. Alleine drei Akteure fallen beim Spiel des VfL Bochum gegen RB Leipzig aus.

Eine Übersicht über die Akteure, die am kommenden Wochenende in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga bei Partien mit Ruhrgebiets-Beteiligung gesperrt sind.

Union Berlin - BVB

Angreifer Donyell Malen wird dem BVB aufgrund seiner fünften Karte aus dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim (2:3) bei Union Berlin fehlen. Doch auch die "Eisernen" haben einen schweren Verlust zu beklagen. Denn Leistungsträger Robin Gosens muss gegen den BVB passen - er sah seine fünfte Gelbe Karte gegen den 1. FC Heidenheim.

VfL Bochum - RB Leipzig

Wieder Ausfälle beim VfL Bochum. Gleich zwei Spieler handelten sich ihre 5. Gelbe Karte bei der Pleite bei Borussia Mönchengladbach ein. Daher können Defensivallrounder Erhan Masovic und Keeper Manuel Riemann gegen RB Leipzig nicht mitwirken. Immerhin ist Kapitän Anthony Losilla nach seiner Gelbsperre wieder an Bord. Leipzig muss in Bochum auf Xaver Schlager verzichten.

Schalke 04 - FC St. Pauli

Keine Sperren beeinträchtigen das Schalke-Heimspiel am Freitag (18:30 Uhr) gegen den Spitzenreiter FC St. Pauli.

Rot-Weiss Essen - Unterhaching

Gleich zwei Akteure der Unterhachinger handelten sich vor dem Gastspiel an der Hafenstraße ihre 5. Gelbe Karte ein. Zum einen Linksverteidiger Max Lamby, zudem Angreifer Mathias Fetsch. Und das sollte RWE als gutes Omen nehmen. Denn beim desaströsen 0:4 im Hinspiel erzielte Fetsch alle vier Treffer gegen die Essener.

MSV Duisburg - BVB II

Der MSV Duisburg steht nach dem letzten Spieltag in der 3. Liga wieder mehr unter Druck, der Abstand auf das rettende Ufer wuchs auf fünf Zähler an. Gegen den BVB II, die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga, muss der MSV zudem auf Joshua Bitter verzichten, der beim 1:3 bei Preußen Münster in der ersten Halbzeit die Rote Karte sah. Der BVB II muss noch einmal auf Prince Aning verzichten, der in Duisburg nach seiner Rotsperre letztmals pausieren muss.

