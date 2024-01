Der VfL Bochum muss im Revierderby gegen Borussia Dortmund auf seinen besten Zweikämpfer verzichten. Die Situation ist auch bei anderen Spielern kritisch.

Der VfL Bochum muss ihm Revierderby bei Borussia Dortmund auf den besten Zweikämpfer der Bundesliga verzichten. Abwehrspieler Bernardo holte sich beim 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart seine fünfte Gelbe Karte ab und ist so am kommenden Sonntag (29. Januar, 17.30 Uhr) zum Zuschauen verdammt.

Die Bochumer müssen somit auf eine wichtige Stütze in der Defensive verzichten. Aber es hätte durchaus noch schlimmer kommen können. Denn mit Erhan Masovic, Matus Bero und Kapitän Anthony Losilla waren gleich noch drei weitere VfL-Akteure von einer Sperre bedroht. Dass es nun nur einen von ihnen traf, dürfte ein schwacher Trost sein.

„Ich mag es, wenn ich die ersten ein, zwei Zweikämpfe gewinne. Das gibt mir Energie“, hatte Bernardo nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart gesagt. In das Duell in der 36. Minute ging er dann wohl mit etwas zu viel Energie. Dort holte er sich seine fünfte Gelbe Karte ab. Er ist nach Keven Schlotterbeck, Kevin Stöger und Christian Gamboa der vierte Bochumer, der in dieser Saison gesperrt ist.

Rekordwert für den VfL Bochum

Es dürften noch ein paar hinzukommen. Denn der VfL Bochum ist in der Kategorie Verwarnungen in der Bundesliga einsamer Spitzenreiter. Schon 57 Mal sahen Bochumer Spieler die Gelbe Karte. Sieben mehr als der Zweitplatzierte, der FSV Mainz 05.

Das Damoklesschwert der Sperren hängt aber weiter über den Bochumern. Denn nach dem Stuttgart-Spiel ist neben Masovic, Bero und Losilla nun auch noch Christopher Antwi-Adjei mit der vierten Gelben Karte vorbelastet.

Im Revierderby drohen also vier Sperren, die die Aufstellung für das Duell mit dem FC Augsburg am 20. Spieltag durcheinanderwürfeln könnten. Es ist von der Tabellensituation ein wohl weitaus wichtigeres Duell als das mit dem BVB. Die Augsburger sind ein direkter Konkurrent um einen der Plätze im unteren Mittelfeld der Tabelle. Da wäre eine Schwächung alles andere als gewünscht.

Die 57 Gelben Karten des VfL Bochum (laut dpa, Stand 18. Spieltag) :

Keven Schlotterbeck (6), Kevin Stöger (6), Bernardo (5), Cristian Gamboa (5), Erhan Masovic (4), Christopher Antwi-Adjei (4), Matus Bero (4), Anthony Losilla (4), Manuel Riemann (3), Iwan Ordez (2), Maximilian Wittek (2), Lukas Daschner (2), Patrick Osterhage (2), Goncalo Paciencia (2), Felix Passlack, Takuma Asano, Philipp Förster, Moritz-Broni Kwarteng, Moritz Broschinski, Philipp Hofmann