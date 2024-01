Rot-Weiss Essen Fünf Ausfälle und ein Fragezeichen - und trotzdem: keine Transfer-Bewegung

Rot-Weiss Essen macht sich am Donnerstag auf den Weg ins Erzgebirge. Am Freitag (19. Januar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) steht der Drittliga-Restrundenstart in Aue an.