Ian Maatsen springt bei seinem ersten Einsatz für Borussia Dortmund gleich ins kalte Wasser. Er bekommt einen ersten Eindruck von den BVB-Fans - und ist begeistert.

Es lag in der Natur der Sache, dass bei Borussia Dortmund nach dem 3:0-Sieg bei Darmstadt 98 die meisten Augen und Kameras auf Jadon Sancho gerichtet waren.

Der Rückkehrer bereitete gleich das 2:0 durch Marco Reus vor. Es schien fast wieder wie in alten Zeiten zu sein. Weniger im Blitzlichtgewitter stand der andere BVB-Winterzugang: Ian Maatsen. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Linksverteidiger stand direkt in der Startelf – und machte seine Sache auch ohne lange Eingewöhnungsphase mehr als ordentlich.

„Als ich das Spielfeld betrat, fühlte ich mich, als hätte ich mit den Jungs schon seit Jahren zusammengespielt“, sagte er in einem Vereinsinterview einen Tag nach seinem BVB-Debüt. „Ich hatte ein gutes Gefühl und war direkt selbstbewusst.“ Er sei überrascht gewesen, direkt von Anfang an auf dem Platz zu stehen und auch gleich die 90 Minuten komplett zu absolvieren. „Ich war überrascht“, sagte der 21-jährige Niederländer. „Aber ich habe alles gegeben.“

Maatsen ist eher ein zurückhaltender, ein ruhiger Typ. Das sagt er auch von sich selbst. Da gehörte die Pogo-Runde vor den mitgereisten Dortmunder Fans noch nicht zu seinem gewohnten Terrain. Aber eines konnte er daraus schon einmal mitnehmen. Wie man beim BVB drei Punkte feiert – und wie die Anhängerschaft so drauf ist. „Die Fans sind fantastisch. Ich habe noch nie so eine Fan-Base wie in Dortmund gesehen, auch wenn das nur ein Auswärtsspiel war. Ich kann gar nicht auf das erste Heimspiel warten.“

Lob von Edin Terzic

Darauf muss er erstmal noch etwas warten. Das nächste Spiel bestreitet Borussia Dortmund beim 1. FC Köln (20. Januar, 15.30 Uhr). Auch da könnte Maatsen wieder von Beginn an spielen. Die Worte von BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz ließen diesen Schluss immerhin zu: „Er hat ein tolles Spiel gemacht und einen Eindruck gegeben von dem, was in ihm drinsteckt.“ Er hoffe, dass Maatsen an diese Leistung noch anknüpfen und sie sogar noch verbessern kann.

Das erste Heimspiel für Ian Maatsen könnte dann gleich ein ganz besonderes werden. Es wäre das Revierderby gegen den VfL Bochum.