Borussia Dortmund ist erfolgreich ins Pflichtspieljahr 2024 gestartet. Und Neuzugang Jadon Sancho konnte auch sofort positiv auf sich aufmerksam machen.

Keiner konnte die Form des 23-Jährigen, der in der laufenden Saison gerade einmal 76 Premier-League-Minuten für Manchester United absolvierte, einschätzen. Klar dürfte nur sein, dass der Flügelflitzer etwas Zeit benötigt, um der Sancho zu sein, den die BVB-Fans einst Richtung Manchester verabschiedeten.

Vielleicht geht es doch aber etwas schneller. Denn der englische Nationalspieler kam in der 55. Minute für Jamie Bynoe-Gittens ins Spiel und 22 Minuten später gab Sancho die Vorlage, die Marco Reus zum 2:0 verwertete.

"Es sollte so passieren: Ich komme zurück und sehe Marco wieder. Er ist ein großer Freund von mir. Ich bin froh, ein Tor für ihn aufgelegt zu haben", sagte Sancho "bei Sky Sports News" nach dem 3:0 des BVB in Darmstadt.

Marco Reus über Jadon Sancho: "Ich spiele unglaublich gerne mit ihm zusammen. Er ist ein Unterschiedsspieler."

Und wie fühlt er sich so an wieder für den BVB zu spielen? Sanchos Antwort: "Ich will wieder glücklich sein, wieder auf dem Platz stehen und dem Team helfen. Ich will dem Team helfen, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren. Seitdem ich wieder da bin, fühlt es sich wie zu Hause an. Ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen." Dortmund liegt aktuell drei Zähler hinter dem Tabellenvierten RB Leipzig.

Sancho ist auf Leihbasis von Manchester United bis zum Sommer zurück zum BVB gekommen. Er war bereits von 2017 bis 2021 für Dortmund aufgelaufen. Er bestritt in dieser Zeit 136 Pflichtspiele für die Westfalen und erzielte 50 Treffer sowie bereitete 63 Tore vor.

Anschließend war für 85 Millionen Euro in die Premier League gewechselt. Zuletzt kam er bei Manchester jedoch nicht mehr zum Zuge und es folgte das Leihgeschäft im Januar 2024 mit dem BVB. wozi mit dpa