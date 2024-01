1. FC Köln: Das ist der Nachfolger von Steffen Baumgart

Der 1. FC Köln hat zwei Tage nach dem Trainingsauftakt seinen neuen Trainer gefunden.

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat einen Nachfolger für Steffen Baumgart gefunden. Timo Schultz soll die Kölner zum Klassenerhalt führen.

Der ehemalige Coach des FC St. Pauli war zuletzt beim FC Basel tätig. Allerdings passte es zwischen ihm und dem Klub aus der Schweiz nicht wirklich.

Nach nur elf Spieltagen musste er in Basel wieder gehen. Von den Verantwortlichen gab es nach dem schlechten Start viel öffentliche Kritik. Erfolgreicher verlief für den 46-Jährigen da die Zeit am Millerntor. Mit dem FC St. Pauli scheitere er allerdings knapp am Aufstieg in die Bundesliga.

Er soll in Köln nun der Coach sein, der trotz einer Transfersperre von zwei Transferperioden den Klassenerhalt schafft. Neue Spieler kann er nicht verpflichten, er muss mit dem Personal auskommen, das da ist.

Und vor allem soll er die Talente fördern, die der 1. FC Köln hat. Da gibt es einige, die aber zuletzt nicht den Sprung zu den Profis schafften. Das soll sich nun ändern. Spannend wird es bei der Personalie Justin Diehl. Das Offensivjuwel will seinen auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern.

Daher wurde er zur U21 in die Regionalliga West abgestellt, seit dem Trainingsauftakt ist er bei den Profis dabei. Wird Schultz ihn auch bei den Profis einsetzen? Oder folgt er der bisherigen Entscheidung, dass Diehl nur oben gefördert wird, wenn er seinen Vertrag beim FC auch verlängert.

Sportlich wird der 20-jährige Diehl sicher helfen können, denn vor allem in der Offensive hapert es bei den Geißböcken, die erst zehn Treffer in 16 Partien erzielen konnten und zum Auftakt gleich das wichtige Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim vor der Brust haben.

Bleiben Schultz also nur acht Tage Zeit, um eine Mannschaft zu finden, die im Abstiegskampf das erste Ausrufezeichen senden kann.

Nach seiner Vorstellung betonte FC-Geschäftsführer Christian Keller: „Die kommenden Tage, Wochen und Monate wartet eine große Aufgabe auf uns, um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu realisieren. Wir freuen uns sehr, dass Timo Schultz bei dieser Aufgabe zukünftig als verantwortlicher Cheftrainer vorangehen wird. Er bringt die Persönlichkeit und die Kompetenz mit, um das Leistungspotential unserer Mannschaft zu heben. Gehen wir es gemeinsam mit Timo Schultz nun mit voller Überzeugung und totaler Hingabe in allen Bereichen und Handlungsfeldern an. Dann wird der Klassenerhalt gelingen.“