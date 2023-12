Bundesliga: Schnee-Chaos! Bayern-Union aus Sicherheitsgründen abgesagt

Der Wintereinbruch macht auch vor der Bundesliga nicht Halt: Rekordmeister Bayern München kann gegen den 1. FC Union Berlin nicht wie geplant antreten.

Der Wintereinbruch in Deutschland hat nicht nur Auswirkungen auf den Amateurfußball: Auch in der Bundesliga ist das erste Spiel der Witterung zum Opfer gefallen.

Die Partie zwischen Rekordmeister Bayern München und dem 1. FC Union Berlin in der Allianz Arena kann wegen der starken Schneefälle in der bayrischen Landeshauptstadt nicht wie geplant durchgeführt werden. Das berichteten die Klubs. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wie die Berliner Gäste erklärten.

"Wintereinbruch in München: Die für heute angesetzte Bundesliga-Partie des 1. FC Union Berlin beim FC Bayern München ist aufgrund der Wetterlage in Bayerns Landeshauptstadt abgesagt worden. Aufgrund von Sicherheitsrisiken für alle Beteiligten wurde entschieden, das Spiel nicht anzupfeifen", meldete Union Berlin via "X".

"Auch, wenn es möglich gewesen wäre, das Spielfeld in der Allianz Arena bis zum Nachmittag in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des Spiels ermöglicht hätte, machten Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation eine Absage unumgänglich. Dachlawinen in der Allianz Arena stellen ein unkalkulierbares Risiko für die Zuschauer dar. Außerdem ist eine Anfahrt zur Arena kaum möglich. Unzählige Busse und Bahnen fallen aus, viele Straßen und Autobahnen sind komplett gesperrt, die U-Bahn-Linie U6, die nach Fröttmaning zur Allianz Arena führt, ist eingestellt. Die Münchner Polizei empfiehlt, die Häuser nicht zu verlassen. Unter diesen Bedingungen kann auch nicht gewährleistet werden, dass das für eine Durchführung des Spiels notwendige Ordnungs- und Sicherheitspersonal in die Allianz Arena kommen kann", erklärte der FCB auf seiner Website.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen betonte: „Wir bedauern es sehr, dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität. Zudem ist die Zufahrt zur Allianz Arena durch zahlreche Straßensperrungen und diverse Ausfälle bei den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gewährleistet. Über einen möglichen neuen Termin informieren wir so bald wie möglich.“

Somit stehen am Samstagnachmittag nur drei Partien vom 13. Spieltag auf dem Programm. Unter anderem empfängt der VfL Bochum den VfL Wolfsburg. Außerdem empfängt RB Leipzig Aufsteiger 1. FC Heidenheim und die TSG Hoffenheim ist bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Am Abend treffen der VfB Stuttgart und Werder Bremen aufeinander.