VfL Bochum: "Stimmung nach dem 1:5 war so gut, wie ich sie hier noch nicht erlebt habe"

Nein, der VfL Wolfsburg ist wahrlich kein Lieblingsgegner des VfL Bochum. Aber dafür spielt Wölfe-Coach Niko Kovac sehr gerne gegen den Revierklub.

Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg will beim Gastspiel beim VfL Bochum in der Bundesliga seine beeindruckende Bilanz weiter verbessern.

"Die ist nicht so schlecht. Ich hoffe, wir können es ausbauen", sagte der 52-Jährige, der beim Ruhrpott-Klub in zwölf Partien als Spieler und Trainer noch ungeschlagen ist.

Sieben Siege und drei Remis holte Kovac in seiner aktiven Zeit, nun soll der dritte Sieg im dritten Spiel als Coach her. "Ich habe es gestern gelesen. Dass es wirklich makellos ist, hätte ich nicht gedacht, zumal es immer schwierig ist in Bochum“, sagte Kovac, angesprochen auf seine Bilanz, und lobte die gute Atmosphäre an der Castroper Straße: "Bochum hat immer richtig Spaß gemacht. Die Stimmung ist toll, und wir müssen uns dieser schwierigen Aufgabe stellen."

Die Stimmung war auch nach der letzten Bochumer Pleite, am 29. Spieltag der vergangenen Saison, gut. Dabei unterlag Bochum den Gästen aus Niedersachsen mit 1:5. Schon im Hinspiel der Serie 2022/2023 unterlag Bochum im VfL-Duell mit 0:4.

So wie die Fans uns nach dieser Niederlage aufgemuntert und gefeiert haben, habe ich es hier noch nicht erlebt. Ich glaube, dass diese positive Stimmung am Ende auch ein wichtiger Faktor war, dass wir nach dem Wolfsburg-Spiel noch acht Punkte geholt haben und dringeblieben sind Thomas Letsch

"Es nervt, wenn man zweimal so chancenlos ist. Wenn man in zwei Spielen 1:9 verliert, dann ist das schon zu viel. Aber: Wir haben den Anspruch uns zu verbessern. Die Wolfsburger sind mit individueller Klasse gespickt. Wir wollen zeigen, dass wir besser als in der Vergangenheit sind. Wir wollen am Samstag den ersten Heimsieg einfahren", gibt sich Bochums Trainer Thomas Letsch, der unter der Woche seinen Vertrag verlängerte, optimistisch gegen den jüngsten "Angstgegner".

Und: Trotz des 1:5 am 22. April 2023 ist Letsch eines im Kopf geblieben: die Stimmung an der Castroper. "So wie die Fans uns nach dieser Niederlage aufgemuntert und gefeiert haben, habe ich es hier noch nicht erlebt. Ich glaube, dass diese positive Stimmung am Ende auch ein wichtiger Faktor war, dass wir nach dem Wolfsburg-Spiel noch acht Punkte geholt haben und dringeblieben sind", sagt Letsch.

Er ergänzt: "Jetzt wollen wir dafür sorgen, dass die Stimmung nach dem ersten Heimsieg der laufenden Saison gut sein wird. Dafür müssen wir es einfach schaffen, um auf unser höchstes Level zu kommen. Die Wolfsburger werden uns mit Sicherheit hoch attackieren. Darauf müssen wir eingestellt sein. Gegen Heidenheim haben wir das Spiel kontrolliert, gegen Köln viele Chancen erarbeitet. Ich würde mir wünschen, dass wir nach dem Spiel darüber reden, welch gutes Spiel der VfL Bochum bei seinem ersten Heimsieg gemacht hat" wozi mit gp und sid