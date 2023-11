Champions League: BVB ohne Süle - Adeyemi und Haller dabei

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel beim italienischen Ex-Meister AC Mailand am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) auf Niklas Süle verzichten.

Der Nationalspieler ist erkrankt. Auf der Innenverteidiger-Position könnten sich damit Probleme ergeben, denn Nico Schlotterbeck sagte seine Teilnahme an der Pressekonferenz in San Siro am Montag wegen einer Erkältung ab. Der „klare Plan“ sei aber, dass Schlotterbeck einsatzfähig sein werde, sagte Trainer Edin Terzic.

Karim Adeyemi und Sebastien Haller stehen Trainer Edin Terzic nach ihren Erkrankungen hingegen zur Verfügung. Der BVB würde mit einem Sieg Bayern München und RB Leipzig ins Achtelfinale der Königsklasse folgen.