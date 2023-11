VfL Bochum: Hofmanns Serie hält an, Letsch über Asanos Abschluss-Defizite

In der Offensive des VfL Bochum ist weiter viel Luft nach oben. Trotzdem gab es keine Pleite in den Kellerduellen der letzten Wochen.

Während die Defensive des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum beim 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim wenig zuließ, ging nach vorne lange wenig.

Erst nach der Pause gab es gute Gelegenheiten, doch Patrick Osterhage und Bernardo vergaben, Takuma Asano kam erst gar nicht zum Abschluss, da er sich den Ball in einer Szene zu weit vorlegte.

Das hätte das 1:0 sein können, wieder mal vergab der Japaner eine aussichtsreiche Möglichkeit. Doch VfL-Trainer Thomas Letsch wollte nicht den Stab über seinen Offensivspieler brechen, vielmehr ordnete er bei "DAZN" die Stärken und Schwächen des 29-Jährigen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, ein: "Das ist Takuma, er hat zwei oder drei Situationen, wo der erste Kontakt nicht gut ist. Er ist ein Spieler, der so viel arbeitet und Lücken reißt, aber er ist leider noch nicht konstant, wenn es um das Thema Finishing geht. Da arbeiten wir dran."

Auch sein Sturmpartner Philipp Hofmann sucht weiter nach seinem erlösenden ersten Liga-Treffer seit April 2023. 1239 Minuten ist er nun ohne Tor, doch es bleibt dabei. Der Angreifer wird nicht unruhig, wie er nach der Partie bei "DAZN" betonte: "Ich versuche alles rauszuhauen, auch wenn ich länger nicht getroffen habe. Wir sind auf einem guten Weg, das wird auch anerkannt. Man muss sich im Training Selbstvertrauen holen, das mache ich. Irgendwann wird es wieder klappen."





Bis zur nächsten Chance steht aber auch die Aufarbeitung der 90 Minuten in Heidenheim an. Die Bilanz von Letsch sah so aus: "Wir haben 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht, aber nur bis 30 Meter vor dem Tor. Wenn es darum ging, die Chancen final zu kreieren, haben wir nicht entschlossen genug agiert. Am Ende müssen wir zufrieden sein, wenn ich sehe, dass Kleindienst am Ende noch alleine auf unser Tor zulief."

Daher geht das 0:0 für den Coach in Ordnung, mit dem 0:0 sind die Kellerwochen der Bochumer vorerst beendet. Nach den Begegnungen gegen Mainz, Darmstadt, Köln und Heidenheim zieht Letsch eine kleine Bilanz: "Unter dem Strich haben wir zwei Punkte zu wenig aus den Partien geholt. Wichtig ist es gegen die Kellerkonkurrenten nicht zu verlieren. Wir wussten hier in Heidenheim, was aus uns zukommt und dann muss man auch mal mit einem Zähler zufrieden sein. Und in der Tabelle sind wir genau in der Region, wo wir auch hingehören."