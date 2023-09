VfL Bochum: Neues Perspektivteam geht an den Start - die Details

Der VfL Bochum stellt sich breiter auf und gründet ein neues Team. Das tritt zum ersten Mal gegen Türkspor Dortmund an.

Weil der Fußball-Bundesligist VfL Bochum keine zweite Mannschaft hat, startet er ab sofort sein Projekt „Perspektivteam“.

Dieses besteht auf den Top-Talenten der U19, der U17 und der U16 sowie aus Jungprofis des Lizenzspielerkaders. Gefördert werden diese Talente in zusätzlichen Trainingseinheiten, zudem werden Testpartien absolviert gegen Gegner aus dem Herrenbereich. Los geht es am Montag, 4. September, bereits einen Tag später steht die erste Partie an.

Erster Gegner der neuformierten Mannschaft ist der Oberligist Türkspor Dortmund. Der Anstoß zur Partie 5. September erfolgt um 18:30 Uhr, Austragungsort ist am Talentwerk an der Hiltroper Straße.

„Wir haben intensiv darüber nachgedacht, wie wir unseren Ausbildungsgedanken optimieren können“, erläutert Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, die Strategie. „Deshalb haben wir uns in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Abteilungen Lizenzmannschaft und Talentwerk dazu entschieden, künftig ein Eliteteam, bestehend aus den Top-Talenten von der U16 bis zur U19 zu definieren. Ziel ist es, unsere Top-Talente sowie die Jungprofis durch Spiel- und Wettkampfpraxis auf ein höheres Leistungslevel zu heben. Die zusätzlichen Trainingseinheiten unter Profibedingungen an der Schnittstelle zur Lizenzmannschaft sollen den Spielern aus dem Talentwerk einen Anreiz bieten, dem Profitraum näher zu kommen. Unser Ansatz ist dabei eine Kultur zu entwickeln, in der Leistung belohnt wird. Die Spiele sollen zudem bei unseren Talenten ein Bewusstsein dafür schaffen, was Intensität, Körperlichkeit und Zweikampfverhalten im Herrenbereich bedeuten.“

Fabians Zusatz: „Es gibt einen definierten Kreis an Spielern, für den sich jeder durch Leistung entsprechend empfehlen kann.“

Die Leitung des Projekts übernehmen David Siebers (Trainer U17, Kaderplanung U13-U19), Marc-André Kruska (Co-Trainer U19) und Frank Heinemann (Co-Trainer Profis).

Für die Bochumer U21 sind bis Mitte Oktober noch zwei weitere Trainingstermine anberaumt, der Spielplan sieht Testspiele unter anderem gegen den Oberligisten ASC 09 Dortmund (11.09.) sowie die Westfalenligisten BSV Schüren (14.11.) und Wacker Obercastrop (20.11.) vor.