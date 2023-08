BVB: Trainer Terzic deutlich - "Wir sind unzufrieden"

Borussia Dortmund startete mit einem Arbeitssieg in die Bundesliga-Saison 2023/2024. Der 1. FC Köln wurde kurz vor Schluss mit 1:0 geschlagen.

Trotz des 1:0-Sieges über den 1. FC Köln und den drei Punkten die eingetütet wurde, zeigte sich Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, nicht zufrieden. Er bedankte sich speziell bei seinem Torhüter für den ersten Dreier der Saison.

Gegenüber "Sky" sagte Terzic: "Gregor Kobel war der Grund, warum wir zu Null gespielt haben und es auch gewinnen konnten. Es gab zwei oder drei richtig gute Reaktionen von ihm auf der Linie, wo man einerseits sagen muss: das ist seine Qualität, aber andererseits war auch eine Portion Glück dabei, weil die Kölner die gute Chancen nicht nutzen konnten. Wir brauchen einen guten Torhüter, um unsere Ziele zu erreichen. Wir hätten ihn heute gerne weniger benötigt. Wir sind unzufrieden."

Der Fußballlehrer hatte aber natürlich schnell die Gründe für Dortmund dürftige Vorstellung gegen Köln gefunden.

"Es war nicht viel dabei, was uns gefallen hat. Uns gefällt, dass wir die drei Punkte mitnehmen und wir offensiv nach Standard-Situationen gefährlich waren. Daran haben wir viel gearbeitet. Es gab aber zu vieles, was uns nicht gefallen hat. In der Halbzeitpause haben wir versucht, das zu korrigieren. Auch mit ein paar Wechseln. Das einzig Positive war, dass wir als Sieger vom Platz gehen", meinte Terzic.





Er ergänzte: "Wir hatten viel Ballbesitz, aber in torungefährlichen Zonen. Eigentlich wollten wir das Spiel immer wieder beschleunigen und schnell kombinieren, aber wir haben den Sechser-Raum nicht besetzt und mussten viel schlucken."

Und das Saisonziel? Terzic' Antwort: "Jetzt geht es darum, neue Bilder zu kreieren. Wir waren das ganze Jahr 2023 gut gespielt und nicht geschafft, die Rückrunde wiedergutzumachen. Das wollen wir dieses Mal verhindern. Damit es nicht wieder so knapp wird."

Für Borussia Dortmund geht es am nächsten Samstag (26. August, 15.30 Uhr) mit dem Derby beim VfL Bochum weiter. Der VfL ist mit einem 0:5 in Stuttgart in die Saison gestartet.