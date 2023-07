VfL Bochum: Nach Start ins Trainingslager - diesen Wunsch hat der Trainer

Die erste Einheit im Trainingslager in Südtirol hat der VfL Bochum hinter sich gebracht. Der Trainer hat nun einen Wunsch.

In Gais/Südtirol bereitet sich der Fußball-Bundesligist VfL Bochum auf die kommende Saison vor. 24 Feldspieler und vier Keeper waren an Bord, von denen alle Torhüter und 20 Feldspieler die erste Einheit absolvieren konnten.

Fazit von Trainer Thomas Letsch nach dem Aufgalopp: "Der Platz ist in einem gutem Zustand, auch die erste Einheit war gut. Es schaut ähnlich aus wie in Bochum und hat einen ähnlichen Charme. Daher fühlen wir uns wohl."

Nach dem lockeren Start wird es am Montag "mit zwei Einheiten etwas intensiver", wie Letsch verspricht. Wobei auch dann nicht alle Mann an Bord sein werden.

Der Coach gab ein personelles Update: "Moritz Römling hatte sich bereits nach dem Düsseldorf-Spiel kränklich gefühlt, dann wurde es am Samstag schlechter. Wenn es besser ist, wird er einfliegen. Moritz Broschinski wird Mitte der Woche sicher voll belastbar sein, bei Moritz-Broni Kwarteng wird es nicht der Fall sein. Bei Philipp Förster müssen wir mal sehen. Die Bälle schweißt er schon gut in den Winkel, da muss jetzt der Körper gut drauf reagieren. Dann bauen wir ihn ein."

Klar ist, die Tage in Südtirol werden den Akteuren einiges abverlangen, wie Letsch erklärte: "Wir sind in einer Phase, wo es gar nicht mehr so um die Grundlagen geht. Es wird intensiv werden aufgrund der Einheiten, die wir machen. Die Intensität soll höher werden, da kommt der Umfang von ganz alleine."

Und geht es nach Letsch, dann finden die Bochumer auch noch einen dritten Testspielgegner. Für die Zeit in Südtirol oder nach dem Trainingslager. Letsch begründet das so: "Ich habe mit ein weiteres Testspiel gewünscht. Ich hätte gerne eine dritte Partie, denn ursprünglich war das mal anders geplant. Es würde uns guttun, dass wir am Ende des Trainingslager zwei Begegnungen haben, um die Spieler auch mal länger zu belasten. Es sollte so sein, dass die meisten Spieler gegen Luton Town (Generalprobe am 5. August, Anmerkung der Redaktion) über 90 Minuten gehen, daher wäre ein Zwischenschritt mit 70 Minuten gut. Wenn wir es mit 70 machen und keine weitere Partie finden, würde das bedeuten, dass die Hälfte der Mannschaft nur 20 Minuten dabei ist, das ist nicht ideal." gp / cb

Die Spieler und Keeper des VfL Bochum sind im Trainingslager dabei

Die vier Torhüter

Manuel Riemann

Niclas Thiede

Michael Esser

Jeremias Heufken

Die 24 Feldspieler

Erhan Masovic

Ivan Ordets

Tim Oermann

Noah Loosli

Danilo Soares

Felix Passlack

Jordi Osei-Tutu

Cristian Gamboa

Anthony Losilla

Patrick Osterhage

Matus Bero

Mats Pannewig

Kevin Stöger

Philipp Förster

Lukas Daschner

Moritz-Broni Kwarteng

Gerrit Holtmann

Christopher Antwi-Adjei

Takuma Asano

Philipp Hofmann

Simon Zoller

Moritz Broschinski

Niko Bozickovic

Luis Hartwig

Nicht dabei

Jacek Goralski

Lys Mousset

Mohammed Tolba

Kommt nach

Moritz Römling