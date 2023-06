VfL Bochum: Nationalspieler im Anflug - ist ein alter Bekannter von Thomas Letsch

Der VfL Bochum steht vor der Verpflichtung eines neuen Mittelfeldspielers. Es ist der Kapitän von Vitesse Arnheim, dem früheren Klub von Trainer Thomas Letsch.

Vier Spieler hat der VfL Bochum für die kommende Bundesliga-Saison bereits verpflichtet. Ein weiterer Transfer könnte bald perfekt werden: Matus Bero befindet sich am Anflug auf die Castroper Straße.

Der Deal mit dem 27-jährigen Mittelfeldspieler ist weit fortgeschritten, ein Bericht des VfL-Magazins "Tief im Westen" deckt sich mit Informationen dieser Redaktion. Auch Vereine aus Italien und England waren hinter Bero her. Doch der Nationalspieler (26 Einsätze für die Slowakei, ein Tor) hat sich offenbar für Bochum entschieden.

Bero ist ablösefrei, da sein Vertrag bei Vitesse Arnheim ausläuft. Der niederländische Erstligist ist auch die Verbindung zwischen ihm und dem Bochumer Trainer Thomas Letsch. Gut zwei Jahre spielte Bero unter dem Coach, unter dem er zum Kapitän aufstieg, ehe Letsch im vergangenen September zum VfL wechselte.

Insgesamt verbrachte Bero fünf Saisons beim niederländischen Erstligisten (172 Einsätze, 27 Tore, 20 Vorlagen). Zuvor lief er in der Türkei für Trabzonspor (44, 3, 7) und für den slowakischen AS Trencin (93, 26, 19) auf. Im offensiven Mittelfeld oder auf den Halbpositionen fühlt sich der Rechtsfuß am wohlsten. Er kann aber auch auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden.

VfL Bochum: Vier Neuzugänge fix - folgt bald Kwarteng?

Nach Rechtsverteidiger Felix Passlack (Borussia Dortmund), Offensivmann Lukas Daschner (FC St. Pauli), Innenverteidiger Noah Loosli (Grasshoppers) und Torhüter Niclas Thiede (SC Verl) wird Bero der fünfte Neuzugang des Revierklubs sein.

Mit Moritz-Broni Kwarteng könnte sich zeitnah eine weitere Verstärkung für die Offensive hinzugesellen. Die Bochumer sollen sich mit dem 1. FC Magdeburg über einen Transfer einig sein. Der 25-Jährige erzielte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison zehn Tore und steuerte drei Vorlagen bei. Da Kwartengs Vertrag in Magdeburg noch ein Jahr läuft, wäre er der erste Neuzugang in der anstehenden Transferperiode, für den der VfL eine Ablöse bezahlen müsste.